Bayern pogrążony w żałobie. Tragedia na trybunach, kibic zmarł w drodze do szpitala

Bayern Monachium oraz wszyscy zgromadzeni na stadionie kibice zdecydowanie inaczej wyobrażali sobie przebieg spotkania Ligi Mistrzów z Benfiką. Jeden z kibiców gospodarzy zasłabł tuż po pierwszym gwizdku arbitra. Natychmiast udzielono mu pomocy i jeszcze na stadionie doszło do reanimacji. Niestety, fan monachijskiego klubu zmarł w drodze do szpitala. Bayern po tych tragicznych wydarzeń wydał oświadczenie.

To miał być kolejny fascynujący wieczór z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Na taki czekali zarówno piłkarze, jak i kibice. Samo spotkanie zostało opóźnione przez ogromne problemy komunikacyjne w stolicy Bawarii. Gdy udało się opanować sytuację i mecz wystartował z 15-minutowym opóźnieniem wydawało się, że to koniec problemów i złych informacji na ten wieczór. Niestety, tuż po pierwszym gwizdku sędziego w sektorze 226 zjawiła się pomoc medyczna, ale również i policjanci. Okazało się, że jeden z kibiców gospodarzy zasłabł.

Bayern fans did not sing the chant since the 3rd minute of the match vs Benfica last night because a fan had a heart attack in the stands

He was evacuated to the hospital in the 33rd minute. However, an hour after the match ended, the fan was confirmed dead. RIP 🥀[📸: BILD] pic.twitter.com/IPfaX8isbN

