Pogoń Szczecin – Radomiak 08.11 – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Pogoń Szczecin – Radomiak Radom. W ramach 14. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się na własnym boisku z Radomiakiem! W piątkowy wieczór w Ekstraklasie będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia. Czy Portowcy będą kontynuować swoją świetną serię i wygrają kolejny mecz przed własną publicznością?! Zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Szczecinie już w najbliższy piątek, 8 listopada o godzinie 20:30. Kto będzie górą w tym meczu? Czy Pogoń Szczecin, niesiona dopingiem swoich kibiców zgarnie po raz kolejny pełną pulę punktów na własnym obiekcie? A może to Radomiak w końcu zaliczy udany wyjazd i to goście wywiozą z bardzo trudnego terenu trzy oczka? Przekonamy się o tym już w piątkowy wieczór, jednak jak zawsze, przed startem mamy swojego faworyta oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin znajduje się na szczycie tabeli meczów rozgrywanych u siebie, lecz jednocześnie zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu spotkań wyjazdowych. To nietypowe osiągnięcie budzi frustrację wśród kibiców – choć Pogoń triumfowała we wszystkich siedmiu meczach Ekstraklasy na własnym stadionie, rozczarowuje podczas rywalizacji na wyjazdach, gdzie przegrywa nawet z teoretycznie słabszymi rywalami. Przykładem była ostatnia porażka z Motorem Lublin (2:4), w której już po ośmiu minutach Portowcy przegrywali, a do przerwy ich przeciwnicy prowadzili 3:1, nie dając im szans na przejęcie kontroli.

Szczecinianie mają jednak powód do optymizmu, gdyż wracają na własne boisko, gdzie wygrali dziewięć ostatnich ligowych spotkań. W ubiegłym sezonie nie byli równie skuteczni, czego dowodem była domowa porażka z Radomiakiem Radom (0:2) w 4. kolejce. Co ciekawe, Radomiak jest też ostatnim rywalem, którego Pogoń pokonała na wyjeździe, a miało to miejsce w lutym 2024 roku.

Drużyna z Radomia z kolei wciąż nie może złapać stabilnej formy, ponieważ nie udało jej się wygrać dwóch ligowych meczów z rzędu w tym sezonie. W pięciu ostatnich spotkaniach Radomiak zanotował jedynie jedno zwycięstwo (1 remis, 3 porażki), a ich poprzedni mecz z Piastem zakończył się remisem 1:1, pierwszym w tej kampanii.

Radomiak, który ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, czeka trudne zadanie, gdyż Pogoń u siebie zgromadziła komplet punktów. Dodatkowo, od czasu wygranej z GKS-em Katowice na inaugurację sezonu, Radomiak przegrał wszystkie pięć kolejnych meczów wyjazdowych w Ekstraklasie.

Spodziewam się zaciętej rywalizacji między obiema drużynami i możliwe, że padnie sporo bramek. Pogoń, będąca wyraźnym faworytem, powinna ponownie sprostać oczekiwaniom swoich kibiców i pewnie sięgnąć po ósme z rzędu zwycięstwo na własnym stadionie. Przewiduję wygraną Portowców, ale sądzę, że oba zespoły zdobędą przynajmniej po jednym golu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Pogoń Szczecin – Radomia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku. Według analityków bukmachera Betclic, największe szanse są na wynik 2-1 (kurs 7.80) oraz 2-0 (8.00).

Spotkanie Pogoń Szczecin – Radomiak Radom będzie transmitowane na sportowych antenach Canal + i z pewnością przyciągnie wielu kibiców przed ekrany telewizorów.

Statystyki na typy bukmacherskie Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Pogoń Szczecin wygrała w tym sezonie wszystkie mecze przed własną publicznością

Radomiak wygrał zaledwie 1 z 5 ostatnich spotkań

ostatnich spotkań W ostatnim meczu z udziałem Portowców padło aż 6 goli

Przewidywane składy Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Pogoń Szczecin : Cojocaru – Koutris, Keramtsis, Zech, Wahlqvist – Kurzawa, Ulvestad – Grosicki, Łukasiak, Biczachczjan – Koulouris

: Cojocaru – Koutris, Keramtsis, Zech, Wahlqvist – Kurzawa, Ulvestad – Grosicki, Łukasiak, Biczachczjan – Koulouris Radomiak: Kikolski – Henrique, Rossi, Mammadov, Ouattara – Donis, Kaput – Peglow, Alves, Grzesik – Rocha

Fot. PressFocus