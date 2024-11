Real Madryt – Osasuna 09.11 – typy bukmacherskie

TotalBet kurs 2.08 Real Madryt - Osasuna Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – Osasuna. Jednym ze spotkań 13. kolejki La Liga będzie mecz pomiędzy Realem Madryt a Osasuną. Królewscy są w sporym dołku, zwłaszcza po ostatniej porażce w kiepskim stylu w Lidze Mistrzów z Milanem 1:3. Real na pewno będzie chciał wrócić na właściwe tory i przynajmniej w jakiś sposób odzyskać zaufanie swoich kibiców, wysoko wygrywając z Osasuną.

Goście przystąpią do tego spotkania jako 5. zespół w tabeli ligi hiszpańskiej. Osasuna prezentuje się w tym sezonie naprawdę dobrze i może w sobotnie popołudnie sprawdzić niespodziankę na Santiago Bernabeu. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy bukmacherskie na to spotkanie.

Real Madryt – Osasuna – typy bukmacherskie

9 listopada 2024 roku na stadionie Santiago Bernabéu odbędzie się mecz La Liga pomiędzy Realem Madryt a Osasuną, co zapowiada się jako interesujące starcie dwóch czołowych zespołów hiszpańskiej ligi. Real Madryt, aktualnie zajmujący drugie miejsce w tabeli za Barceloną, liczy na kolejne punkty, które pozwolą mu nie tracić kontaktu z liderem. Podopieczni Carlo Ancelottiego są w zmiennej formie – ich ostatnie wyniki pokazują siłę w ofensywie, jednak Realowi brakuje na pewno stabilizacji i Królewscy tracą zbyt dużo prostych bramek. Jednym z kluczowych zawodników Realu jest Jude Bellingham, który z meczu na mecz staje się coraz bardziej niezastąpiony.

Real Madryt, jako gospodarz, będzie miał na swojej stronie wsparcie kibiców oraz przewagę stadionu, gdzie w tym sezonie grają bardzo solidnie. Do El Clasico i meczu z Barceloną, Real wygrał wszystkie mecze u siebie, jednak po rywalizacji z Blaugraną, coś się posypało i kolejne spotkanie na Santiago Bernabeu również zakończyło się porażką 1:3 z Milanem.

Osasuna, zajmująca obecnie piąte miejsce, przeżywa dobry sezon, mimo niedawnej porażki z Betisem przed własną publicznością, która utrudniła ich marsz w górę tabeli. Drużyna z Nawarry pod wodzą trenera Ramona Alturo słynie z dyscypliny taktycznej i zdolności do walki z mocnymi rywalami. Ante Budimir jest liderem ofensywy Osasuny, a jego skuteczność oraz umiejętność wykorzystywania sytuacji podbramkowych będą kluczowe w nadchodzącym spotkaniu.

Mimo że Real jest zdecydowanym faworytem, Osasuna ma narzędzia, by sprawić im trudności. Drużyna Alturo lubi korzystać z kontrataków, co może być kluczowe w meczu przeciwko bardziej ofensywnie nastawionemu Realowi. W ostatnich spotkaniach Osasuna pokazała, że potrafi być groźna, zwłaszcza jeśli przeciwnik popełnia błędy w obronie lub traci piłki w środku pola.

Oczekuje się, że Real Madryt będzie dążył do zdominowania meczu, utrzymując kontrolę nad piłką i wywierając presję na obronę rywali. Jednak Osasuna, znana z umiejętności wyprowadzania szybkich kontrataków, może wykorzystać każde potknięcie „Królewskich” i spróbować zdobyć choćby punkt. To spotkanie zapowiada się na intensywne, zwłaszcza że Real Madryt musi zdobyć komplet punktów, aby nie oddalić się od Barcelony w walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Osasuna natomiast ma szansę umocnić swoją pozycję w strefie pucharowej, co doda emocji temu starciu na Santiago Bernabéu, a patrząc na formę obu drużyn, należy się spodziewać bramek z obu stron, co też proponuję jako typ bukmacherski na to spotkanie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Osasuna

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real Madryt – Osasuna. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście Kylian Mbapee po kursie @1.55, również Vinicius Junior po kursie @1.99.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Takie starcie w La Liga to gra o najwyższe możliwe cele. Można także śmiało zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Osasuna

Real Madryt przegrał 2 ostatnie mecze na Santiago Bernabeu

przegrał 2 ostatnie mecze na Santiago Bernabeu Osasuna notuje serię 3 wygranych z rzędu

notuje serię 3 wygranych z rzędu Obie ekipy strzelały przynajmniej jedną bramkę w większości swoich ostatnich meczów

Przewidywane składy Real Madryt – Osasuna

Real Madryt : Łunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Vinicus, Mbappe

: Łunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Vinicus, Mbappe Osasuna Pampeluna: Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, M Gomez; Zaragoza, Budimir, Oroz

