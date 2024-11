Oficjalnie: Kylian Mbappe bez powołania do kadry narodowej

Kylian Mbappe nie ma za sobą najlepszego czasu. Fatalne „El Clasico”, w którym został złapany ośmiokrotnie na spalonym to prawdziwa kulminacja frustracji francuskiej gwiazdy. Reprezentacja Francji w ramach Ligi Narodów obędzie się jednak bez niego. Didier Deschamps podjął bardzo zaskakującą decyzję i wyjawił, że to wyłącznie jego decyzja, a sam napastnik chciał wziąć udział w zbliżających się meczach.

Reprezentacja Francji w obecnej edycji Ligi Narodów zajmuje drugie miejsce w grupie z dorobkiem dziewięciu punktów. Do pierwszych w tabeli Włochów tracą punkt. Podczas najbliższego zgrupowania „Trójkolorowi” w ostatnich dwóch meczach fazy grupowej zmierzą się z Izraelem oraz ww. ekipą Luciano Spallettiego.

Didier Deschamps ogłosił listę powołanych piłkarzy i ku wielkiemu zaskoczeniu, nie znalazło się na niej nazwisko Kyliana Mbappe. Selekcjoner podczas konferencji prasowej wyjaśnił swoją zaskakującą decyzję. Stwierdził, że jest to wyłącznie jego decyzja i nie dotyczy ona żadnego problemu. Oto jego słowa: Rozmawiałem z Kylianem i podjąłem decyzję. Myślę, że tak będzie lepiej. Mbappe chciał do nas dołączyć, nie chodziło o żaden inny problem.

Niespodzianką jest również brak Youssoufa Fofany z AC Milanu, znajdującego się ostatnio w świetnej dyspozycji. Szansę na debiut otrzyma Lucas Chevalier,który jest w LOSC Lille w życiowej formie i w końcu został przez selekcjonera dostrzeżony.

🚨🇫🇷 Deschamps on Mbappé not part of France squad for next games: “I had discussions with Kylian and made my decision. It’s better this way…”.

“Mbappé wanted to come with us, it’s not because of any other problem”. pic.twitter.com/TgBz8pnSWE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2024