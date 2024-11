Chelsea – Arsenal 10.11 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 2.68 Chelsea - Arsenal Powyżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Chelsea – Arsenal. Nadchodzący weekend obfitować będzie w kilka spektakularnych spotkań w czołowych ligach europejskich. Skierujemy uwagę na Premier League, uznawaną przez wielu za najsilniejszą ligę świata, gdzie czeka nas starcie gigantów: Chelsea kontra Arsenal na Stamford Bridge, czyli wielkie londyńskie derby! Tego nie można przegapić, także zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Londynie już w najbliższą niedzielę, 10 listopada o godzinie 17:30. Kto będzie górą w tym meczu? Czy Chelsea, które w niesamowity sposób odniosło w czwartek zwycięstwo w europejskich pucharach aż 8:0 podtrzyma dobrą passę i zgarnie trzy punkty w derbach? Arsenal na pewno jednak postawi twarde warunki, a spotkanie jest okraszone dodatkowym smaczkiem, ponieważ oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli Premier League z taką samą liczbą punktów. Jak zawsze, przed startem mamy swojego faworyta oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Chelsea – Arsenal – typy bukmacherskie

Chelsea od kilku lat zmaga się z kryzysem, przez co stała się ligowym średniakiem, a kończyła sezony daleko od strefy europejskich pucharów, plasując się w środku tabeli. Klub kilkukrotnie zmieniał menedżerów, a w każde letnie okienko transferowe inwestował setki milionów funtów w nowych zawodników. Podobnie jak w przypadku Manchesteru United, te działania przynosiły rozczarowujące efekty. Dopiero w poprzednim sezonie zajęli 6. miejsce, wywalczone dzięki imponującej serii zwycięstw na finiszu rozgrywek, co zapewniło im udział w Lidze Konferencji. Latem na stanowisko trenera zatrudniono Enzo Marescę, który wcześniej wprowadził Leicester City do czołówki.

Na Stamford Bridge stara się on przywrócić drużynie dawną świetność. Choć wyniki w przedsezonowych sparingach nie były najlepsze (w starciach z mocnymi rywalami, takimi jak Inter, Manchester City, Real Madryt czy Celtic, Chelsea przeważnie przegrywała), początek sezonu 24/25 przyniósł już pewne oznaki poprawy. Po przegranej w pierwszej kolejce z Manchesterem City, Chelsea zanotowała trzy zwycięstwa i dwa remisy, wygrywając m.in. z Wolves, Bournemouth oraz West Hamem. Seria ta została przerwana dopiero na Anfield, gdzie przegrali z Liverpoolem 1:2, choć wynik ten mógł się równie dobrze przechylić na ich korzyść. Obecnie są po wygranej z Newcastle i remisie 1:1 z Manchesterem United.

Dla „The Blues” zadowalający jest fakt, że zajmują aktualnie 4. miejsce i mają na koncie tylko dwie porażki, choć ich forma pozostaje niestabilna. W ich ostatnich meczach pada sporo bramek, ale obrona pozostawia wiele do życzenia, ponieważ po raz ostatni zachowali czyste konto pod koniec września – od tego czasu pięć kolejnych spotkań zakończyło się dla nich stratą gola. W Lidze Konferencji zanotowali udany początek, pokonując Gent 4:2 na własnym stadionie i rozbijając Panathinaikos w Atenach 4:1. Te pozytywne wyniki dają nadzieję na odbudowę pozycji klubu. W międzyczasie Chelsea rywalizowała również w Pucharze Ligi (EFL Cup), gdzie jednak uległa Newcastle 0:2.

Arsenal notuje wyraźny progres w Premier League, co nie budzi żadnych wątpliwości. Hiszpański trener Mikel Arteta, były zawodnik klubu, stworzył z Kanonierów czołową drużynę ligi, co potwierdzają ich wyniki. W poprzednich sezonach Arsenal bardzo dobrze rozpoczynał rozgrywki, często utrzymując się na pozycji lidera, a na dłuższą metę wyprzedzał Liverpool i Manchester City. Jednak z czasem pojawiał się kryzys, który ostatecznie kończył ich marzenia o mistrzostwie, pozostawiając ich na drugiej pozycji. W tym sezonie zaczęli znakomicie – przez pierwsze siedem kolejek pozostawali niepokonani, mierząc się m.in. z City, Tottenhamem i Aston Villą, pokazując, że będą walczyć o tytuł.

W drugiej połowie października jednak ich forma zaczęła słabnąć: przegrali z Bournemouth 0:2, zremisowali 2:2 z Liverpoolem, a ostatnio ulegli Newcastle 0:1. W efekcie spadli na piątą pozycję po wcześniejszym zajmowaniu miejsca wicelidera. Ostatnie tygodnie odsłoniły ich problemy w defensywie, gdzie pojawiało się wiele indywidualnych błędów skutkujących stratą bramek. Jednym z zawodników z trudnościami w obronie jest Jakub Kiwior, któremu nie brakuje zaangażowania, ale niestety zdarzają mu się błędy wynikające z braku pewności siebie. W Lidze Mistrzów Arsenal radzi sobie znacznie lepiej, mimo że pierwszy mecz zakończyli bezbramkowym remisem z Atalantą. Kolejne spotkania przyniosły jednak zwycięstwa – wygrali 2:0 z PSG i 1:0 z Szachtarem Donieck. Zwraca uwagę ich defensywa w Champions League, gdzie po trzech kolejkach nie stracili jeszcze żadnego gola.

Spodziewam się zaciętej rywalizacji między obiema drużynami i możliwe, że padnie sporo bramek. Chelsea zdołała zachować czyste konto tylko dwa razy na początku sezonu, a teraz ich defensywa wygląda gorzej, nawet w meczach przeciwko teoretycznie słabszym zespołom. Na plus należy im jednak zaliczyć, że zdobyli już 20 bramek, niemal tyle samo co Manchester City. Arsenal z kolei pogorszył się w obronie, co przekłada się na ich grę i rezultaty. Ostatnie spotkania między Chelsea a Arsenalem kończyły się wynikami 5:0 i 2:2, dlatego też typuję powyżej 3.5 goli w niedzielnym hicie Premier League.

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Chelsea – Arsenal! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca gola. Według analityków BETFAN największe szanse na trafienie w hitowym starciu mają: Cole Palmer (2.94) Kai Havertz (3.15), Christopher Nkunku (3.45) i Bukayo Saka (3.45).

Spotkanie Chelsea – Arsenal będzie transmitowane na Viaplay. Każdy fan Premier League i nie tylko na pewno powinien dodać tę pozycję do swojego kalendarza piłkarskiego jako obowiązkową.

Statystyki na typy bukmacherskie Chelsea – Arsenal

Chelsea przegrała zaledwie 1 z ostatnich 5 meczów

przegrała zaledwie 1 z ostatnich 5 meczów Ostatnie mecze bezpośrednie pomiędzy tymi zespołami kończyły się wynikami 5:0 i 2:2

pomiędzy tymi zespołami kończyły się wynikami 5:0 i 2:2 Arsenal notuje serię dwóch porażek z rzędu

Przewidywane składy Chelsea – Arsenal

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson

Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard

