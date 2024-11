Aaron Aby – grał z Garethem Bale’em, wygrał z rakiem, walczy w MMA

Aaron Aby przez całe życie walczy z przeciwnościami losu. Od dziecka zdiagnozowano u niego mukowiscydozę, a jako dorosły zachorował na raka. Mimo tego, jest on w sporcie na wysokim poziomie. Jako nastolatek grał w kadrze Walii razem z Garethem Bale’m oraz Aaronem Ramseyem, by kompletnie zmienić ścieżkę kariery i… spróbował sił w MMA. Obecnie jest rankingowym zawodnikiem w organizacji Oktagon MMA. 9 listopada stoczy dla niej kolejny pojedynek.

Aaron Aby już od pierwszych lat zmuszony był do walki z przeciwnościami losu. Urodził się z mukowiscydozą, a jego stan był na tyle ciężki, że lekarze nie wróżyli mu normalnego i długiego życia. Jako dziecko bardzo interesował się piłką nożną. Rozpoczął treningi w lokalnym klubie i wyróżniał się na tle rówieśników. W wieku kilkunastu lat udało mu się trafić do młodzieżowej reprezentacji Walii. W niedawnym wywiadzie dla serwisu „TalkSport” przyznał, że podczas zgrupowań grał z takimi zawodnikami jak Gareth Bale czy Aaron Ramsey.

W wieku 18 lat musiał porzucić marzenie o profesjonalnej grze w piłkę. Shrewsbury Town, w którym wówczas występował, nie chciało podpisać z nim profesjonalnej umowy z racji jego choroby. Aby postanowił więc opuścić Shrewsbury i udał się do lokalnego i słynnego dziś Wrexham. Przez niemal rok trenował z drużyną kilka dni w tygodniu oraz grał dla nich w weekendy, a w międzyczasie studiował.

Po pewnym czasie postanowił spróbować swoich sił w MMA. Jego wujek był trenerem w jednym z klubów sztuk walk. Nowa dziedzina bardzo go pochłonęła. Zaczął coraz bardziej skupiać się na treningach, w szczególności na brazylijskim ju-jitsu. Jak sam przyznał: – To po prostu zaczęło przejmować moje życie. W 2013 roku doczekał się profesjonalnego debiutu w MMA i wygrał walkę przez decyzję sędziów.

Niestety cztery lata później los ponownie okazał się nieprzychylny i zdiagnozowano u niego raka jąder trzeciego stopnia, który rozwinął się w guz żołądka o długości 15 cm. Lekarze ponownie nie dawali mu dużej szansy na przeżycie i wróżyli… zaledwie trzy miesiące. Musiał poddać się chemioterapii oraz przeszedł trzy zabiegi, aby wyleczyć raka. W 2019 roku wrócił do startów w MMA i po niemal dwuletniej przerwie zremisował pierwszą walkę po powrocie.

