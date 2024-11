Mateusz Bogusz z golem na wagę ćwierćfinału play-offów MLS

Mateusz Bogusz strzelił gola, który dał jego Los Angeles FC awans do ćwierćfinału play-offów MLS. Reprezentant Polski jako jedyny wpisał się na listę strzelców w wygranym przez zespół z Kalifornii meczu z Vancouver Whitecaps. Była to druga wygrana Los Angeles FC w rywalizacji z drużyną z Kanady. O półfinał Bogusz i jego koledzy powalczą z Seattle Sounders.

Mateusz Bogusz wprowadził LAFC do 1/4 finału play-offów

Los Angeles FC w sezonie zasadniczym MLS wygrało Konferencję Zachodnią i w 1/8 finału play-offów mierzyło się ze zwycięzcą barażu o awans do tej fazy. Baraże w obu konferencjach rozegrano między ósmą a dziewiątą drużyną, a w Konferencji Zachodniej Vancouver Whitecaps rozbiło Portland Timbers 5:0. Drugi sezon z rzędu 1/8 finału play-offów MLS rozgrywana jest w formacie ”do dwóch zwycięstw”.

W pierwszym Los Angeles FC pokonało przed własną publicznością Vancouver Whitecaps 2:1, a Mateusz Bogusz zaliczył asystę przy bramce Cristiana Olivery na 2:0. W rewanżu, który odbył się w Kanadzie Vancouver Whitecaps rozbiło LAFC 3:0, więc musiał odbyć się trzeci mecz, który przesądziłby o awansie do ćwierćfinału play-offów MLS. W nim Los Angeles FC ponownie pokonało u siebie Vancouver Whitecaps i trzeci rok z rzędu awansowało do 1/4 finału MLS Cup. Tym razem zespół z Kalifornii wygrał 1:0.

Jako jedyny w tym spotkaniu na listę strzelców wpisał się Mateusz Bogusz. Powołany po raz trzeci do reprezentacji Polski wychowanek Ruch Chorzów w 62. minucie przechwycił piłkę po nieudanej próbie zagrania głową Andresa Cubasa, następnie kapitalnie ograł Ranko Veselinovicia i ”płaskim” strzałem lewą nogą w polu karnym pokonał Yoheiego Takaokę. To już dwudziesty gol Polaka w sezonie 2024. Do tego ma na koncie dziesięć asyst w 47 rozegranych meczach.

W ćwierćfinale play-offów MLS Los Angeles FC zmierzy się z czwartą drużyną Konferencji Zachodniej – Seattle Sounders. W 1/8 finału Seattle wygrało oba mecze z Houston Dynamo w barwach którego występuje Sebastian Kowalczyk. Bogusz jest na ten moment jedynym Polakiem, który na pewno zagra w ćwierćfinale MLS Cup. O awans powalczą jeszcze zespoły Bartosza Slisza oraz Karola Świderskiego. Atlantę United ze Sliszem w składzie czeka trzeci mecz z Interem Miami. Z kolei Charlotte FC ze Świderskim na szpicy rozegra trzeci mecz z Orlando City.

fot. Major League Soccer / YouTube