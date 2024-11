Następca Crespo znany. Kilka lat temu przerwał hegemonię PSG

Leonardo Jardim, który zasłynął z przerwania hegemonii PSG w Ligue 1 i wprowadzenia Monaco do półfinału LM w 2017 roku przejął schedę po Hernanie Crespo. Portugalczyk został szkoleniowcem rekordowego mistrza Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Al-Ain. Klub mający siedzibę w emiracie Abu Dhabi przegrał pięć z siedmiu ostatnich meczów i odniósł w tym czasie tylko jedno zwycięstwo.

Przerwana hegemonia PSG i półfinał LM

Leonardo Jardim w karierze trenerskiej czterokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju. Raz zdobył mistrzostwo Grecji z Olympiakosem, raz mistrzostwo Arabii Saudyjskiej z Al-Hilal, raz mistrzostwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Shabab Al-Ahli, ale przede wszystkim w sezonie 2016/17 poprowadził Monaco do jedynego w XXI wieku mistrzostwa Francji. Przerwana tym samym została hegemonia PSG, które w latach 2013-16 cztery razy z rzędu wygrywało rozgrywki Ligue 1.

W tym samym sezonie Monaco pod wodzą Jardima dotarło do półfinału Ligi Mistrzów, co do tej pory jest największym sukcesem tego klubu w Champions League od czasu finału z 2004 roku. Dwa lata wcześniej w jego pierwszym sezonie w drużynie z Księstwa AS Monaco dotarło do ćwierćfinału LM, a był to pierwszy sezon tego klubu w Champions League od dziesięciu lat. Choć Monaco nie obroniło w 2018 roku tytułu mistrzowskiego, zostało wicemistrzem Francji.

AS Mónaco versión 2016/17: ➡️ Líder del Grupo E.

➡️ Eliminó en octavos al City y en cuartos al Dortmund.

➡️ Cayó en 'semis' contra Juventus.

➡️ Campeón de la Ligue 1. Un equipo liderado por Falcao y con jóvenes figuras como Mbappé, Silva, Fabinho o Lemar. 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗔𝗭𝗢 😍 pic.twitter.com/D3tcQAGu1a — Bolavip Colombia (@BolavipCo) April 16, 2024

Jardim przejął schedę po Crespo

Po zaledwie jednym zwycięstwie i aż ośmiu porażkach w pierwszych 12 meczach sezonu 2018/19 Jardim został zwolniony z Monaco, ale po katastrofalnej trzymiesięcznej kadencji Thierry’ego Henry’ego Portugalczyk już w styczniu 2019 roku wrócił do klubu z Księstwa i utrzymał go w Ligue 1. Jego druga kadencja w Monaco zakończyła się pod koniec 2019 roku i od tamtego czasu Jardim nie trenuje już w Europie.

Do trenowania wrócił po półtora roku i choć w trakcie sezonu 2021/22 został zwolniony z Al-Hilal, mógł przypisać sobie wkład w mistrzostwo Arabii Saudyjskiej tego klubu. W sezonie 2022/23 Portugalczyk pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie doprowadził Shabab Al-Ahli Dubaj do mistrzostwa kraju. Poprzedni sezon spędził zaś w Katarze, gdzie prowadził Al-Rayyan SC. Po niemal półtora roku Jardim wraca do Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bowiem poprowadzi Al-Ain.

Done Deal ✅ Welcome to “The Boss” Coach Leonardo Jardim ! @alainfcae ! Partnership with @__fia__football__ @tofinternational 🙌 pic.twitter.com/DpCGaazBFM — Nuno Marques (@NunoMarques29) November 8, 2024

50-latek podpisał kontrakt do końca Klubowych Mistrzostw Świata 2025, na których Al-Ain zagra z racji zwycięstwa w azjatyckiej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. Funkcję trenera klubu z siedzibą w emiracie Abu Dhabi przejął po Hernanie Crespo, którego kadencja potrwała niemal rok. Legendarnego argentyńskiego napastnika pogrążyło pięć porażek w siedmiu ostatnich meczach. W tym czasie Al-Ain zdołało także odnieść zaledwie jedno zwycięstwo.

W grupie zachodniej azjatyckiej Ligi Mistrzów Al-Ain z zaledwie punktem na koncie zajmuje ostatnie, 12. miejsce. W lidze zaś 14-krotni mistrzowie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z dorobkiem ośmiu punktów w pięciu meczach zajmują dopiero ósme miejsce na 14 możliwych. Ich strata do prowadzącego w tabeli Shabab Al-Ahli Dubaj wynosi już 10 punktów, choć Al-Ain ma jeden mecz rozegrany mniej.

