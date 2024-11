Real Madryt – Osasuna 4:0 – Wygrana w cieniu trzech kontuzji

W meczu 13. kolejki La Liga Real Madryt przed własną publicznością rozbił Osasunę 4:0. Bohaterem tego spotkania był Vinicius Junior, który ustrzelił czwartego hat-tricka w barwach ”Królewskich”, z czego drugiego w tym sezonie. Najwyższa wygrana Realu w tym sezonie miała jednak miejsce w cieniu trzech kontuzji. W pierwszej połowie urazów mięśniowych doznali Rodrygo i Lucas Vazquez, a groźnie wyglądającej kontuzji kolana nabawił się Eder Militao.

Do meczu z Osasuną Real Madryt przystępował po pierwszej od ponad półtora roku serii dwóch porażek z rzędu. ”Królewscy” mieli za sobą przegrane dwie bolesne domowe porażki – z Barceloną 0:4 przed dwoma tygodniami oraz w tym tygodniu z Milanem 1:3 w Lidze Mistrzów. Ostatni raz taka seria przydarzyła się Realowi w drugiej połowie maja 2023 roku, gdy najpierw przegrał w rewanżowym półfinale Champions League z Manchesterem City 0:4, a kilka dni później – także na wyjeździe – uległ Valencii 0:1.

Porażka z Barceloną była także pierwszą domową Realu od marca 2023 roku, gdy madrytczycy ulegli 0:1… Barcelonie. Z kolei porażka z Milanem była dla ”Los Blancos” pierwszą w Lidze Mistrzów od kwietnia 2022 roku, gdy na Estadio Santiago Bernabeu 3:2 wygrała Chelsea. Osasuna zaś miała za sobą pierwszą od przełomu października i listopada 2022 roku serię trzech wygranych z rzędu. W tym czasie podopieczni Vicente Moreno pokonali m.in. w San Sebastian 2:0 Real Sociedad i wspięli się na piąte miejsce w tabeli La Liga.

2 – Real Madrid come from losing their last game in @LaLigaEN, 0-4 to Barcelona, ending a run of 42 games unbeaten (W31 D11), but they haven't lost two in a row in the competition since May 2019 (L2).

