Polski bramkarz chwalony w Portugalii! Został graczem meczu

Występujący od stycznia w Portugalii polski bramkarz Cezary Miszta po raz kolejny popisał się fenomenalnymi interwencjami. W meczu pomiędzy jego Rio Ave a Boavistą zaliczył kilka fenomenalnych interwencji i został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania. To jego pierwsze czyste konto w nowym klubie.

Wychowanek Legii Warszawa, 22-letni bramkarz, rozegrał 36 spotkań w barwach seniorskiego zespołu, notując 15 czystych kont. Najlepszy okres swojej kariery miał w sezonie 2021/2022, kiedy to wystąpił w 15 meczach Ekstraklasy oraz w czterech spotkaniach Ligi Europy, mierząc się m.in. z Napoli i Leicester City.

Cezary Miszta nie zdołał jednak wywalczyć sobie stałego miejsca w składzie Legii, przegrywając rywalizację z Arturem Borucem oraz Kacprem Tobiaszem, którego potencjał w klubie oceniono znacznie wyżej niż przyszłego zawodnika Rio Ave.

W związku z brakiem regularnych występów, Cezary Miszta grał głównie w rezerwach Legii Warszawa, aż zimą 2024 roku zdecydował się na wypożyczenie do portugalskiego Rio Ave. Zadebiutował w ostatniej kolejce sezonu przeciwko Benfice, rozgrywając znakomite spotkanie i zostając wybranym najlepszym zawodnikiem meczu. W klubie doceniono jego zaangażowanie na treningach oraz cierpliwość. Solidna praca przez pół roku przekonała Portugalczyków do wykupienia polskiego bramkarza na stałe.

Cezary Miszta od początku tego sezonu zasiadał na ławce rezerwowych Rio Ave. W rozgrywkach Liga Portugal wystąpił dopiero w 9. kolejce. Pierwszym bramkarzem Rio Ave przez większość sezonu był 33-letni Brazylijczyk Jhonatan, jednak z nim między słupkami drużyna nie prezentowała się najlepiej i trener zdecydował się dać szansę Polakowi.

Najpierw wystąpił w meczu Taça de Portugal z trzecioligowym Atlético CP, by wskoczyć również do wyjściowego składu w meczach ligowych. Na początek Miszta przyjął pięć bramek od Benfiki, następnie wpuścił dwa gole z Casa Pią będąc jednak jednym z lepszych zawodników na murawie w swoim zespole. Dopiero w trzecim meczu – z Boavistą zachował czyste konto i został wybrany piłkarzem meczu. Skrót z tego meczu możecie obejrzeć tutaj.

