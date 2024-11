Autor ikonicznej cieszynki zakończył karierę

Bafetimbi Gomis, który zasłynął z cieszynki ”pantery” po swoich golach zakończył piłkarską karierę. Francuski napastnik odwiesił buty na kołku w wieku 39 lat. Jest wychowankiem Saint-Etienne, ale najwięcej meczów zaliczył dla odwiecznego rywala tego klubu – Olympique’u Lyon. Później jednak ”zdradził” także Lyon, bowiem występował w barwach Marsylii.

Bafetimbi Gomis pierwsze kroki w seniorskim futbolu stawiał w Saint-Etienne, którego jest wychowankiem. W jego barwach zadebiutował w grudniu 2003 roku w wieku 18 lat. Piłkarzem dziesięciokrotnego mistrza Francji był do lata 2009 roku. Wówczas został bohaterem głośnego transferu, bowiem przeniósł się do Olympique’u Lyon, czyli największego rywala swojego macierzystego klubu. Rywalizacja Saint-Etienne z Lyonem to największe derby regionu Rodan-Alpy. Był to szósty w historii transfer na linii Lyon – Saint-Etienne.

W Lyonie spędził pięć sezonów i rozegrał 244 mecze dla tego klubu. Strzelił 95 goli, zaliczył 22 asysty i sięgnął po dwa trofea – Puchar oraz Superpuchar Francji w 2012 roku. Nie zdobył jednak z Lyonem mistrzostwa Francji, choć rok przed jego przyjściem OL zdobył siódme mistrzostwo kraju z rzędu. W sezonie 2009/10 dotarł także z Lyonem do półfinału Ligi Mistrzów, co do dziś jest największym sukcesem tego klubu w europejskich pucharach (ex aequo z półfinałem Champions League w sezonie 2019/20).

Gomis ”zdradził” jednak nie tylko kibiców Saint-Etienne swoim transferem do Lyonu, ale także fanów Lyonu swoimi przenosinami do Olympique Marsylii. W barwach OM spędził bowiem sezon 2016/17, gdy został wypożyczony ze Swansea City. Wcześniej dla tego walijskiego klubu występował w latach 2014-16, gdy ”Łabędzie” grały jeszcze w Premier League. To właśnie jako piłkarz Swansea zaprezentował swoją ikoniczną cieszynkę ”pantery”.

Z tą celebracją wiązała się dość kuriozalna sytuacja, gdy w sezonie 2018/19 już w barwach Al-Hilal… wystraszył nią jednego z chłopców do podawania piłek. Z tym klubem sięgnął zresztą po najwięcej trofeów w swojej karierze – 3x mistrzostwo Arabii Saudyjskiej (w 2020, 2021 i 2022 roku), 2x Azjatycką Ligę Mistrzów (w 2019 i 2021 roku) i po jednym Pucharze (w 2020 roku) oraz Superpucharze Arabii Saudyjskiej (w 2021 roku). Tam został też królem strzelców Azjatyckiej Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19 oraz Saudi Pro League w sezonie 2020/21.

🐆 Bafétimbi Gomis did his trademark panther celebration after his goal yesterday and scared the living daylights out of the ball boy

After the game he apologised to him and gave him his shirt 😂 pic.twitter.com/ugzMJSK30f

— ODDSbible (@ODDSbible) February 22, 2019