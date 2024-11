Skandal w Premier League. Sędzia zbluzgał Liverpool i Jurgena Kloppa

Olbrzymi skandal w Premier League. Do sieci wyciekło nagranie, w którym sędzia David Coote zbluzgał Liverpool oraz byłego trenera drużyny Jurgena Kloppa. Angielski związek sędziów bardzo szybko wyciągnął wnioski i zawiesił Coote’a.

Do sieci trafiło bardzo kontrowersyjne nagranie, na którym jeden sędziów Premier League obraził Liverpool, a w szczególności byłego trenera Jurgena Kloppa. Wiele skazuje na to, że sytuacja mogła mieć miejsce w domowym zaciszu. Prawdopodobnie znajomy arbitra zapytał się go, co sądzi o zespole „The Reds”. Odpowiedź była taka: – Liverpool jest gó**em. Następnie jego uwaga skupiła się na niemieckim szkoleniowcu, który padł obiektem wulgaryzmów.

– Klopp to pi**a. Poza tym skrytykował mnie, kiedy prowadziłem mecz jego drużyny z Burnley podczas lockdownu. Oskarżył mnie o kłamstwo, a potem mnie skrytykował. Nie mam zamiaru dyskutować z kimś, kto jest ku**wsko arogancki. Więc robię co mogę, żeby z nim nie rozmawiać – przyznał.

– Żeby było jasne, ten ostatni pie***lony filmik nie może nigdzie wypłynąć, poważnie – stwierdził chwilę później Coote. No i cóż, niestety wypłynął. Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) bardzo szybko zajął się sprawą. Postanowił zawiesić sędziego w trybie natychmiastowym, jednak cały czas wyjaśnia sytuację. Związek zasugerował również, że nagranie mogło zostać spreparowane przez sztuczną inteligencje i ma na celu zaszkodzić arbitrowi. Jak na razie nie wiadomo również kiedy wideo zostało nagrane.

Internauci szybko dopatrzyli się kontrowersyjnych decyzji na niekorzyść Liverpoolu, w które zamieszany był właśnie David Coote. Podczas derbów Liverpoolu w 2020 roku Jordan Pickford ostrym wejściem zaatakował Virgila van Dijka, w wyniku którego Holender zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i stracił praktycznie cały sezon. Sytuacja miała miejsce chwilę po odgwizdaniu spalonego. Arbiter stwierdził, że nie wiedział, że w takiej sytuacji można wręczyć czerwoną kartkę.

Rok wcześniej przy okazji starcia Manchesteru United z Liverpoolem (1:1) Divock Origi został sfaulowany przez Victora Lindelofa. „Czerwone Diabły” momentalnie ruszyły z kontrą i strzeliły gola. Nie odgwizdano tutaj przewinienia.

W grudniu 2023 roku w meczu Liverpool – Arsenal w 20. minucie Martin Odegaard ewidentnie zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Liverpool nie otrzymał wtedy jednak jedenastki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. We wszystkich tych kontrowersyjnych sytuacjach David Coote pełnił rolę pomocnika głównego sędziego na VAR-ze.

