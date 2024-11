Znamy następcę Amorima. Sporting ogłosił nowego trenera

Sporting stanął przed dużym wyzwaniem, po tym jak Ruben Amorim pożegnał się z zespołem i w poniedziałek pojawił się już w Manchesterze United. Portugalski klub nie próżnował w ostatnich dniach i dzięki temu wiemy już, kto zastąpi 39-latka. Nowym szkoleniowcem zostanie Joao Pereira, były zawodnik tej drużyny, który prowadził także zespoły młodzieżowe oraz rezerwy Sportingu.

Ruben poprowadził Sporting w 231 oficjalnych spotkaniach, pracując ponad cztery lata z tym zespołem. Dwa mistrzostwa kraju, czy też puchar ligi, to kilka z jego osiągnięć razem z tą drużyną, którą całkowicie odmienił i raczej nikt nie podważy takowej tezy. Natomiast naturalnym dość było, iż 39-letni trener z takimi osiągnięciami w dość mocnej lidze portugalskiej będzie bardzo łakomym kąskiem dla większych i bogatszych klubów.

