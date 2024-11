Wisła Kraków przedłużyła umowę z wielkim talentem

Wisła Kraków ogłosiła, że jeden z najbardziej utalentowanych zawodników przedłużył z nią kontrakt do 2027 roku. Zawodnik, o którym mowa to Kacper Duda, 20-letni pomocnik „Białej Gwiazdy”, który wraca do gry po problemach zdrowotnych.

Wisła Kraków stawia na młodzież

20-letni pomocnik związał się z krakowskim klubem nową umową do końca sezonu 2026/2027. Kacper Duda piłkarzem Wisły Kraków jest od 2019 roku, kiedy to trafił do klubu z drużyn młodzieżowych GKS-u Tychy. W sezonie 2021/2022 był wypożyczany do Garbarni Kraków. W kolejnej kampanii otrzymał już szansę w dorosłym zespole Wisły. Młodzieżowy reprezentant Polski dotychczas rozegrał dla „Białej Gwiazdy” 73 spotkania, w których raz wpisał się na listę strzelców i cztery razy asystował przy bramkach kolegów z zespołu.

Kacper Duda uważany jest za jeden z największych talentów występujących na najwyższych poziomach w Polsce. W dwóch ostatnich sezonach młody piłkarz mogący grać na wszystkich pozycjach w środku pola był ważnym elementem wyjściowej jedenastki Wisły Kraków. Jego miarowy rozwój przerwał jednak nietypowy uraz – a mianowicie stłuczenia nerki.

W związku z tym problemem zdrowotnym młodzieżowiec stracił początek sezonu Betclic 1. Ligi. Na murawę wrócił 4 listopada w meczu z GKS-em Tychy, którego jest wychowankiem. Wówczas pojawił się na boisku w ostatnich minutach spotkania. Kilka dni później, w meczu ze Stalą Stalowa Wola rozegrał całą drugą połowę, a dzień później ogłoszono nową umowę wiążącą go z klubem na dłużej.

A może by tu jakieś przedłużenie kontraktu podpisać? Mówisz, masz! ✌️ Kᴀᴄᴘᴇʀ Dᴜᴅᴀ zostaje na R22 do 30 czerwca 2027 roku! Powodzenia, Dudi! 🫡 ▶️ https://t.co/VhA9fe3L8L pic.twitter.com/1weSS0gV0i — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 11, 2024

Kacper Duda ma być wzmocnieniem Wisły Kraków. Drużyna prowadzona obecnie przez Mariusza Jopa spisuje się poniżej oczekiwań na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. „Biała Gwiazda” w 14 rozegranych spotkaniach zdobyła tylko 22 punkty co plasuje ją dopiero na 9. miejscu w tabeli Betclic 1.Ligi. Do szóstego miejsca, zapewniającego udział w barażach brakuje im trzech punktów. Warto jednak nadmienić, że Wisła Kraków ma do rozegrania dwa zaległe mecze.

Jak informuje „gazetakrakowska.pl” w nowej umowie wiążącej Kacpra Dudę z Wisłą Kraków do czerwca 2027 roku nie znalazła się klauzula odstępnego, w związku z czym „Biała Gwiazda” będzie mogła wynegocjować jak najlepszą cenę z potencjalnym nabywcą 20-letniego piłkarza.

