Reprezentant Ekwadoru zginął w wypadku. Miał 22 lata

Nie żyje reprezentant Ekwadoru Marco Angulo. 22-letni defensywny pomocnik w październiku uczestniczył w wypadku samochodowym i trafił do szpitala gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety bezskutecznie. 12 listopada klub piłkarza – LDU Quito poinformował o śmierci.

Swój ostatni mecz defensywny pomocnik rozegrał 6 października. Następnego dnia doszło do feralnego wypadku, w konsekwencji którego Marco Angulo stracił życie. Ekwadorczyk podróżował samochodem autostradą Rumiñahui na północy Ekwadoru wraz z czterema innymi osobami.. Do tragicznego wypadku doszło około 4:30 nad ranem. Według informacji służb, pojazd piłkarza uderzył w masywną metalową konstrukcję. Wraz z Angulo podróżowali inni piłkarze, w tym: Roberto Cabezas Simisterra oraz Víctor Charcopa Nazareno, kuzyn zawodnika FC Cuniburo, Diogo Nazareno. Niestety, wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu z powodu odniesionych obrażeń.

Ecuadorian international Marco Angulo sadly passed away in a car accident last night, at the age of 22.

All our thoughts go out to his friends and his family. 🕊️ pic.twitter.com/onCyPB3VCx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024