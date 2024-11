Portugalia – Polska 15.11 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.68 Portugalia - Polska Wygrana Portugalii w 1. połowie TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Portugalia – Polska. Czas na przerwę reprezentacyjną i ostatnie dwie kolejki w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu na zgrupowaniu podejmie Portugalię. Mecz zbliża się wielkimi krokami, a emocje związane z tym starciem rosną. Spotkanie na Estadio do Dragao w Porto zapowiada się jako wymagające wyzwanie dla Polaków, którzy zmierzą się z faworyzowaną Portugalią. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Pierwszy gwizdek na Estadio do Dragao w Porto już w piątek 15 listopada o godzinie 20:45. Portugalia przystępuje do tego starcia jako zdecydowany faworyt, jednak Polacy będą starali się pokrzyżować im plany i wywieźć z delegacji cenne punkty, które mogą zaważyć o końcowym układzie tabeli w grupie Ligi Narodów.

Portugalia – Polska – typy bukmacherskie

Portugalczycy przystąpią do meczu po remisie 0:0 w wyjazdowym starciu ze Szkocją, które choć przerwało ich serię trzech zwycięstw z rzędu, pokazało też siłę i determinację w dążeniu do kolejnych punktów. Mimo wielu stworzonych sytuacji (aż 14 prób strzeleckich i 1.47 w statystyce oczekiwanych goli), portugalski atak nie zdołał pokonać szkockiego bramkarza Craiga Gordona. Remis ten może być dla nich dodatkową motywacją, by na własnym stadionie pokazać ofensywną moc i powrócić na ścieżkę zwycięstw.

Polacy przystępują do meczu po emocjonującym remisie 3:3 z Chorwacją. Mimo szybkiego prowadzenia i kilku udanych ofensywnych akcji, polska obrona ujawniła słabości, tracąc trzy gole w krótkim czasie i oddając inicjatywę rywalom. Dzięki późniejszym bramkom Nicola Zalewskiego i Sebastiana Szymańskiego udało się wyrównać, lecz wynik ten pokazał nierówną formę defensywy. W dodatku poprzednie spotkanie z Portugalią w Warszawie, zakończone porażką 1:3, uwidoczniło różnicę klas między zespołami – portugalska ofensywa zdołała pokonać polską obronę bez większych przeszkód, co stanowi istotny sygnał ostrzegawczy przed kolejnym meczem. W Warszawie gole dla Portugalii zdobyli Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo, a wynik przypieczętował samobój Jana Bednarka. Polska odpowiedziała tylko jednym trafieniem Piotra Zielińskiego, co nie wystarczyło, by zagrozić bardziej dynamicznym i skutecznym rywalom.

Mecz w Porto może być również okazją do zobaczenia w akcji kluczowych zawodników obu ekip. W ataku Portugalii na pewno wyróżniać się będzie Cristiano Ronaldo, wspierany przez takich zawodników jak Bernardo Silva czy Bruno Fernandes, którzy słyną z techniki i precyzyjnych podań. Polska natomiast liczy na wsparcie Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego, którzy są liderami w ofensywie, ale potrzebują również silnego wsparcia ze strony młodszych zawodników, takich jak Nicola Zalewski czy Kacper Urbański.

Bukmacherzy wskazują Portugalię jako faworyta spotkania, podkreślając ich przewagę zarówno pod względem technicznym, jak i doświadczenia w międzynarodowych starciach. Eksperci przewidują, że Portugalia może dominować już od pierwszej połowy i pewnie zwyciężyć, kontynuując marsz po awans w grupie. Z uwagi na różnicę w umiejętnościach i obecne problemy w polskiej defensywie, wygrana Portugalii wydaje się bardzo prawdopodobna. Ciekawym kursem okazuje się zwycięstwo Portugalii w pierwszej połowie i taki też typ bukmacherski proponuję na to spotkanie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Portugalia – Polska

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Portugalia – Polska! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku. Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków BETFAN najbardziej prawdopodobne są wyniki: 2:0 (kurs 5.80) oraz 3:0 (kurs 6.90). Warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli jak chociażby 3:2 (kurs 29.00)!

Mecz Portugalia – Polska odbędzie się 15 listopada o godzinie 20:45 na stadionie w Porto. Spotkanie będzie transmitowane na TVP 1 oraz TVP Sport i na pewno przyciągnie przed ekrany telewizorów mnóstwo polskich kibiców, którzy będą liczyli na pozytywny występ naszej reprezentacji narodowej.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Polska

Portugalia wygrała 3 i zremisowała 1 mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów

w tegorocznej edycji Ligi Narodów Polska wygrała zaledwie 1 z 5 ostatnich meczów

ostatnich meczów Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami, zakończyło się wygraną Portugalii 3:1

Przewidywane składy Portugalia – Polska

Portugalia: Costa – Dalot – Dias – Inacio – Mendes – Silva – Fernandes – Vitinha – Neto – Leao – Ronaldo

Costa – Dalot – Dias – Inacio – Mendes – Silva – Fernandes – Vitinha – Neto – Leao – Ronaldo Polska: Skorupski – Frankowski – Bednarek – Dawidowicz – Walukiewicz – Zalewski – Urbański – Zieliński – Szymański – Świderski – Piątek

Fot. PressFocus