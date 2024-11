Kazuyoshi Miura zapowiedział kontynuację kariery. To najstarszy piłkarz na świecie

Japończyk Kazuyoshi Miura jest najstarszym grającym zawodowo piłkarzem. W tym roku obchodził swoje 57. urodziny i mimo zaawansowanego wieku, ani trochę nie myśli o zakończeniu przygody z piłką. Przyszły sezon będzie jego 40. w karierze.



Miłośnicy piłki nożnej na pewno usłyszeli kiedyś nazwisko: Kazuyoshi Miura. Japończyk znany jest ze swojego zamiłowania do futbolu i mimo ukończonych 57 lat, cały czas kontynuuje piłkarską karierę. Uznawany jest za najdłużej grającego zawodowego gracza. Ciągle nie ma dość i zapowiedział już, że przystąpi również do następnego sezonu. Rozgrywki w Japonii rozpoczynają się w lutym, a kończą w grudniu. Będzie to zarazem jego 40. sezon. Oznacza to zarazem, że napastnik ukończy wtedy 58 lat.

Obecny sezon spędził na wypożyczeniu w Atletico Suzuka, które rozgrywa swoje mecze na poziomie czwartej ligi japońskiej. Kazuyoshi Miura wystąpił w 11 spotkaniach, w tym raz od pierwszej minuty. Łącznie spędził na boisku 336 minut. Niebawem dobiegnie końca jego wypożyczenie i powróci do macierzystego Yokohama FC z drugiej ligi (formalnie należy do tego klubu), jednak zapowiedział, że dalej chce kontynuować karierę w Atletico Suzuka.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kazuyoshi Miura has announced his intention to return to play for Suzuka next season! 🇯🇵

He is now 57-years old and this will be his 40th season as a professional footballer. 🤯 pic.twitter.com/rppwfzgsSX

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 12, 2024