Steven Gerrard jako piłkarz jest uznawany za jedną z największych legend zarówno Liverpoolu, jak i reprezentacji Anglii w XXI wieku. Co innego jednak jeśli mowa o jego karierze trenerskiej. Poza epizodem w Rangersach, ciężko o tym etapie powiedzieć coś dobrego. Od ponad roku pracuje on w Al Ettifaq, ale wydaje się, że jego dni są tam policzone. Co ciekawe, klub pozbył się kilku pracowników, ale… nie samego Gerrarda. Jest to jednak znak ostrzegawczy.

Gerrard ma kłopoty, ale pracuje dalej – traci jednak wsparcie

Steven Gerrard nie może o sobie powiedzieć, że nadaje się do każdych warunków jako trener. Zaliczył on póki co nieco ponad 30 spotkań w drużynach młodzieżowych Liverpoolu, 192 mecze w Rangersach – tam może zapisać na swoje konto mistrzostwo Szkocji 2020/21. Następnie 11 miesięcy pracy zakończonej passą siedmiu porażek w ostatnich 13 meczach z Aston Villą, która plątała się niewiele ponad strefą spadkową (40 spotkań) – a dziś, po prawie 1,5 roku walczy o przetrwanie w saudyjskim średniaku, Al Ettifaq (48 meczów).

Steven Gerrard jest w trakcie przedziwnego sezonu podczas rozgrywek Saudi Pro League 2024/25. Wygrał on pierwsze trzy mecze ligowe, aby… nie wygrać od tej pory żadnego spotkania. Jego seria trwa od czwartej kolejki i wynosi siedem spotkań bez wygranej. Seria rozpoczęła się od meczu z Al-Nassr, gdzie… klub miał nowego trenera po jednym treningu w klubie – mowa tu o Stefano Piolim, którego banda wygrała 3:0. Od ostatniej wygranej, Al Ettifaq Gerrarda dwa razy zremisował w lidze, a pięciokrotnie przegrał.

W klubie panuje niezadowolenie z wyników. Sama legenda Liverpoolu została wygwizdana po ligowej porażce 0:2 z beniaminkiem, Al-Qadisiyah (gwiazdozbiór, na czele z Nacho oraz Aubameyangiem). Po kolejnych dwóch porażkach, postanowiono zrobić jakieś zmiany. Za porozumieniem stron, rozwiązano umowy z dwoma pracownikami klubowymi. Z klubem pożegnali się asystent trenera Dean Holden oraz dyrektor sportowy – Mark Allen.

🚨⚪️🔴 OFFICIAL: Jordan Henderson has joined Ajax from Al Ettifaq. Exclusive story, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/fGJm3tWL6g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024

Al Ettifaq to jedna z tych drużyn, gdzie naprawdę sporo jest lokalnych zawodników. Jeszcze kilka miesięcy temu Gerrard dysponował Jordanem Hendersonem czy Robinem Quaisonem. Jest jednak kilka nazwisk znanych z europejskich boisk. Pod skrzydłami Gerrarda znajdują się:

Georginio Wijnaldum, zwycięzca Ligi Mistrzów 2019

Seko Fofana, wicemistrz Francji z Lens

Karl Toko Ekambi, ex piłkarz Villarreal oraz Lyonu

Joao Costa, wychowanek AS Romy

Marek Rodak, ex bramkarz Fulham

Moussa Dembele, ex piłkarz Lyonu i Atletico Madryt

Demarai Gray, ex piłkarz klubów Premier League

Al Ettifaq znajduje się aktualnie na 12. pozycji w Saudi Pro League i nie wiadomo jak dużo cierpliwości zostało klubowym władzom. Klub znajduje się nadal w grze o Ligę Mistrzów Półwyspu Arabskiego.

Podopieczni Gerrarda niedawno także odpadli z Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej po sensacyjnej porażce z drugoligowcem, Al Jabelein. Do końca 2024 roku rozegrają jeszcze trzy mecze ligowe, a także dwa w regionalnej Lidze Mistrzów.

Fot. PressFocus