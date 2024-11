Belgia – Włochy 14.11 – typy bukmacherskie

LV BET kurs 1.95 Belgia - Włochy Powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Belgia – Włochy. Czas na przerwę reprezentacyjną i ostatnie dwie kolejki w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA. Reprezentacja Belgii zmierzy się z Włochami w walce o awans do fazy play-off Ligi Narodów. Jak na razie to Squadra Azzura są na premiowanej pozycji. A jak będzie po czwartkowym starciu? Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Króla Baudouin’a w Brukseli już w czwartek 14 listopada o godzinie 20:45. W spotkaniu pomiędzy Belgią a Włochami nie mamy wyraźnie wskazanego faworyta. Na pierwszy rzut oka, oba zespoły dysponują podobnym potencjałem piłkarskim i o wyniku końcowym meczu mogą zadecydować detale.

Belgia – Włochy – typy bukmacherskie

14 listopada 2024 roku w Brukseli odbędzie się niezwykle interesujący mecz Belgii z Włochami, który przyciąga uwagę kibiców jako kluczowe starcie w walce o najwyższe miejsca w grupie Ligi Narodów UEFA. Oba zespoły mają za sobą emocjonujący pojedynek z pierwszej fazy rozgrywek, który odbył się w Rzymie i zakończył się wynikiem 2:2. Tamto spotkanie było pełne intensywnej gry, gdzie zarówno Belgia, jak i Włochy pokazali wyrównany poziom i ofensywne podejście. Dlatego też kibice mogą liczyć na podobnie zaciętą rywalizację, zwłaszcza że dla obu drużyn stawką jest awans do fazy play-off Ligi Narodów UEFA.

Włosi, prowadzeni przez doświadczonego Luciano Spallettiego, pokazali się dotąd z bardzo dobrej strony, tracąc tylko dwa punkty w tegorocznych rozgrywkach, co stawia ich w roli jednych z głównych kandydatów do wygrania tej edycji Ligi Narodów. Solidność defensywy i skuteczność ofensywy pozwoliły im odnieść kilka cennych zwycięstw, co umacnia ich pozycję lidera grupy. Zespół Włoch cechuje się dobrą równowagą pomiędzy atakiem a obroną, co daje Spallettiemu szeroki wachlarz możliwości taktycznych. W ataku szczególnie wyróżnia się Mateo Retegui, który coraz częściej odgrywa kluczową rolę w zespole, będąc głównym napastnikiem i zagrożeniem dla przeciwników.

Z kolei reprezentacja Belgii, której selekcjonerem jest Domenico Tedesco, szuka przełamania przeciwko Włochom, ponieważ nie udało im się ich pokonać od 2015 roku. Belgowie mogą liczyć na wsparcie kibiców w Brukseli, co dodatkowo motywuje ich do sięgnięcia po wygraną. W ofensywie Belgowie będą liczyć na Romelu Lukaku, który jest ich głównym strzelcem i wyróżnia się świetnym wyczuciem w polu karnym rywali. Lukaku ma za sobą udane mecze w ostatnich miesiącach i jest gotów, by przewodzić drużynie do sukcesu.

Ten mecz jest szansą dla Belgów na przełamanie trwającej serii bez zwycięstwa nad Włochami i odzyskanie dominacji na własnym boisku, podczas gdy Włosi będą chcieli potwierdzić swoją pozycję lidera. W rezultacie możemy spodziewać się meczu na wysokim poziomie, w którym każdy błąd może zaważyć na ostatecznym wyniku.

Zarówno Belgowie, jak i Włosi preferują ofensywny styl gry, co obiecuje otwartą rywalizację z dużą ilością akcji podbramkowych. Spotkanie to może być dynamiczne i pełne emocji, zwłaszcza że obie drużyny mają w swoich szeregach piłkarzy o świetnych umiejętnościach ofensywnych. Analizując wyniki poprzednich spotkań między Belgią a Włochami, można przypuszczać, że i tym razem zobaczymy przynajmniej trzy gole, co jest zgodne z oczekiwaniami kibiców, spragnionych widowiskowego futbolu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Belgia – Włochy

LV BET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Belgia – Włochy! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku. Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków LV BET najbardziej prawdopodobne są wyniki: 1:1 (kurs 5.80) oraz 1:0 (kurs 6.75). Warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli jak chociażby 2:2 (kurs 12.00)!

Mecz Belgia – Włochy odbędzie się 14 listopada o godzinie 20:45 na stadionie w Brukseli. Spotkanie będzie transmitowane na Polsacie Sport 3 oraz TVP Sport i na pewno przyciągnie przed ekrany telewizorów mnóstwo kibiców, spragnionych piłki nożnej w reprezentacyjnym wydaniu.

Statystyki na typy bukmacherskie Belgia – Włochy

Belgia wygrała zaledwie 1 z 5 ostatnich meczów

ostatnich meczów Włosi nie przegrali jeszcze w tej edycji Ligi Narodów

jeszcze w tej edycji Ligi Narodów Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami, zakończyło się wysokim remisem 2:2

Przewidywane składy Belgia – Włochy

Belgia: Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Mangala, Onana; Bakayoko, Trossard, Openda; Lukaku

Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Mangala, Onana; Bakayoko, Trossard, Openda; Lukaku Włochy: Donnarumma; Buongiorno, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Barella, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

Fot. PressFocus