Piłkarz nie odbiera telefonów – zapewne nie jest to pierwsza taka sytuacja, ale od selekcjonera kadry własnego kraju? Tego jeszcze nie grali. Zbliżająca się przerwa reprezentacyjna obfituje w kilka naprawdę ciekawych afer (Mbappe, Courtois), ale to zdecydowanie najciekawsza z nich. Zainteresowanym w całej sprawie jest zawodnik Nottingham Forrest – Anthony Elanga. Według Jona Dahla Tomassona, kontakt z piłkarzem jakiś czas temu… urwał się.

Kilka dni temu selekcjoner reprezentacji Szwecji – Jon Dahl Tomasson ogłosił listę powołanych zawodników na mecze rozgrywek Ligi Narodów, gdzie jego podopieczni podejmą kadry Słowacji i Azerbejdżanu. Wśród piłkarzy wezwanych przez byłego piłkarza Milanu dość sensacyjnie nie znalazło się nazwisko piłkarza Nottingham Forest, a wcześniej Manchesteru United – Anthony’ego Elangi.

Jak się okazało, powód braku powołania dla skrzydłowego okazał się… dość dziwny. Według szwedzkich mediów Elanga naraził się Tomassonowi brakiem integracji z drużyną poprzez brak przybycia na zorganizowaną kolację dla wszystkich reprezentantów. Następnie 22-latek nie odbierał telefonów od selekcjonera i w ten dość dziwny sposób kontakt między trenerem a zawodnikiem się urwał.

Fotbollskanalen is saying that Anthony Elanga was the only player that didn't show up to the team dinner after the previous games with the national team.

Jon Dahl Tomasson said that he has tried to call and send messages to Elanga but he hasn't answered. pic.twitter.com/LMLC1Uly4r

— 🇸🇪 (@SwedeStats) November 11, 2024