Legenda Realu Sociedad odejdzie wraz z końcem sezonu

Real Sociedad poinformował, że wraz z końcem tego sezonu z klubem pożegna się dyrektor sportowy Roberto Olabe. Jego obecna kadencja trwa od ponad 6,5 roku, a łącznie w tym klubie przepracował 17 lat. W czasie jego bieżącej kadencji Real z tytułu sprzedaży piłkarzy zarobił niemal ćwierć miliarda euro. Przez klub przewinęli się tacy piłkarze, jak Alexander Isak, Mikel Merino, czy Alvaro Odriozola.

Zasłużona postać Realu Sociedad

W trakcie piłkarskiej kariery Roberto Olabe występował na pozycji bramkarza. W latach 1995-99 był zawodnikiem Realu Sociedad, lecz pełnił jedynie funkcję rezerwowego. W tym czasie zaliczył zaledwie pięć występów dla pierwszego zespołu. Tuż po zakończeniu piłkarskiej kariery w 1999 roku rozpoczął pracę w strukturach klubu z San Sebastian. Pracował z drużynami młodzieżowymi, a w marcu 2022 roku przejął drużynę seniorów po zwolnieniu Walijczyka Johna Tosacka.

Pomógł utrzymać klub w La Liga, a po zakończeniu sezonu 2001/02 objął stanowisko dyrektora sportowego. Pełnił tę funkcję przez trzy lata, a w tym czasie sprowadził Mikela Artetę, czy wytransferował do Liverpoolu Xabiego Alonso. Do Sociedad wrócił po ponad dekadzie – na początku sezonu 2016/17 ponownie objął stanowisko dyrektora sportowego. W międzyczasie prowadził m.in. Eibar, czy Almerię, a także był dyrektorem sportowym Realu Valladolid i Almerii.

Jego druga kadencja w roli dyrektora sportowego Sociedad potrwała jednak tylko do końca sezonu 2016/17, bowiem złożył rezygnację z powodów osobistych. Szybko jednak wrócił na Anoeta, bo już w marcu 2018 roku. W tym czasie sprowadził do klubu m.in. takich zawodników, jak Alexander Isak, Mikel Merino, Alex Remiro, Takefusa Kubo, czy Brais Mendez. W ciągu ponad 6,5 roku jego obecnej kadencji klub wydał na transfery niemal 180 mln euro, a z tytułu sprzedaży piłkarzy zyskał niemal 250 mln euro.

Oprócz tego, że w ostatnich latach dzięki jego ruchom transferowym w klubowej kasie ”się zgadza”, Real Sociedad osiąga także najlepsze wyniki od lat. Sześć ostatnich sezonów zakończył w górnej części tabeli, co jest najlepszym wynikiem przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Do tego Real piąty sezon z rzędu gra w europejskich pucharach, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. W poprzednim sezonie ”Txuri-Urdin” po raz pierwszy od 10 lat zagrali w Lidze Mistrzów i wyrównali swój najlepszy wynik w tych rozgrywkach – 1/8 finału.

W 2021 roku Real zdobył także pierwsze krajowe trofeum od ponad 30 lat, gdy wygrał zaległy finał sezonu 2019/20 Puchar Króla. Po zakończeniu tego sezonu Olabie ”stuknie” łącznie 17 lat pracy w klubie z San Sebastian. Jednakże wiadomo już, że wraz z końcem sezonu 2024/25 57-latek odejdzie z Sociedad. Został wydany oficjalny komunikat w tej sprawie. Schedę po Olabie przejmie obecny szef działu skautingu Erik Bretos.