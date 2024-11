Borussia Dortmund: Kapitan opuści ligowy hit

Borussia Dortmund 30 listopada rozegra „Der Klassiker” z Bayernem Monachium. Uwaga całego piłkarskiego świata zostanie zwrócona na Allianz Arenę, albowiem tego dnia odbędzie się szlagierowe spotkanie Bundesligi. W tym spotkaniu zabraknie jednak Emre Cana. Generujący wiele problemów na boisku pomocnik będzie pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartoników zebranych w tej kampanii.

Po rozegraniu 10 kolejek niemieckiej Bundesligi, Bayern może pochwalić się bardzo dobrym startem. W końcu mowa o zdobyciu przez monachijczyków 26 punktów pod wodzą Vincenta Kompany’ego, co jest wyrównaniem rekordu wśród trenerów bawarskiego klubu, które zostały wcześniej ustanowione przez Pepa Guardiolę (2013) i Branko Zebeca (1968). Ogólnie rzecz biorąc statystyki rekordowego mistrza Niemiec prezentują się następująco:

26 – Vincent Kompany has earned 26 points in his first 10 Bundesliga games with FC Bayern Munich – a joint-record after the first 10 games in the competition by a FCB manager, along with Pep Guardiola in 2013 and Branko Zebec in 1968 (converted to 3 points per game). Footprints. pic.twitter.com/2KFKNhhL0g

— OptaFranz (@OptaFranz) November 9, 2024