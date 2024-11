Jeszcze większe kłopoty sędziego Premier League. Wyciekło kolejne nagranie

Na początku listopadowej przerwy reprezentacyjnej fanów angielskiej piłki zaszokowało nagranie z udziałem sędziego Premier League. Wyciekło wideo z okresu lockdownu, na którym David Coote nazywa Liverpool ”g***em”, a Juergena Kloppa ”p**dą”. Arbiter został zawieszony przez PGMOL, a teraz tak samo postąpiła UEFA. ”The Sun” opublikował bowiem kolejne nagranie, na którym Coote ma zażywać narkotyki.

Problemy sędziego Premier League

Mecz 11. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem a Aston Villą (2:0) może być ostatnim na tym poziomie, który poprowadził David Coote. W poniedziałek 11 listopada do mediów wyciekły dwa nagrania z – prawdopodobnie – okresu sezonu 2020/21, na którym arbiter nazywa Liverpool ”g***em”, a prowadzącego wówczas klub Juergena Kloppa ”p**dą”. Wówczas Coote był sędzią technicznym meczu Liverpool – Burnley, który ówcześni mistrzowie Anglii przegrali na Anfield 0:1.

– Poza tym, że ostro mnie krytykował, kiedy w czasie lockdownu prowadziłem mecz z Burnley, oskarżył mnie o kłamstwo, a potem na mnie, k***a, naskoczył. Nie miałem zamiaru rozmawiać z kimś, kto jest, k***a, arogancki. Robiłem wszystko, żeby z nim nie rozmawiać (…) Widziałeś mnie w masce – dystans społeczny, 10 metrów odległości. Ale na Boga, niemiecka p***o, pocałuj mnie w d**ę – dodał.

PGMOL, który odpowiada za angielskich sędziów piłkarskich, po wycieku tego nagrania natychmiast zawiesił Coote’a. W oficjalnym oświadczeniu napisano, że ”trwa dochodzenie w tej sprawie i do czasu jego zakończenia PGMOL nie będzie udzielał dalszych komentarzy”. Tego samego dnia Coote’a zawiesiła także UEFA. W oficjalnym komunikacie Komitetu Sędziowskiego UEFA czytamy o ”zawieszeniu arbitra do odwołania w związku z niewłaściwym zachowaniem”.

Wyciekło kolejne nagranie

Na tym jednak jego kłopoty się nie kończą, bowiem w środę 13 listopada brytyjski tabloid ”The Sun” opublikował kolejne nagranie z udziałem sędziego. Widać tam mężczyznę wciągającego narkotyki i ma nim być właśnie Coote. Według ”The Sun” wideo ma pochodzić z dnia 6 lipca, gdy Coote był sędzią VAR podczas ćwierćfinału EURO 2024 Portugalia – Francja. PGMOL błyskawicznie zareagował na to nagranie i wydał kolejne oświadczenie ws. sędziego:

– Jesteśmy zaniepokojeni zarzucanymi czynami i traktujemy sprawę bardzo poważnie. David Coote pozostaje zawieszony do czasu zakończenia śledztwa. Dobrostan Davida ma dla nas ogromne znaczenie i jesteśmy zobowiązani do zapewniania mu stałego, niezbędnego wsparcia, którego będzie potrzebował w tym okresie. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie udzielać dalszych komentarzy.

42-letni arbiter w Premier League zadebiutował w kwietniu 2018 roku, gdy jako główny sędzia poprowadził mecz Newcastle United z West Bromwich Albion (1:0). Przed sezonem 2018/19 PGMOL włączył do tzw. Select Group One, czyli arbitrów wyznaczonych do prowadzenia meczów Premier League. W ciągu nieco ponad sześciu lat od debiutu w Premier League poprowadził 112 meczów angielskiej ekstraklasy.

