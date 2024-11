Dramat czołowego strzelca beniaminka Ekstraklasy. Wróci dopiero wiosną

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy GKS Katowice poinformował o urazie stawu skokowego jednego z najlepszych strzelców zespołu Adama Zrelaka. Słowak będzie musiał przejść zabieg, a jego pauza potrwa ok. cztery miesiące. Tym samym do gry wróci dopiero w marcu. Problemy zdrowotne były także jego zmorą w Warcie Poznań.

Poważna kontuzja napastnika beniaminka Ekstraklasy

Adam Zrelak był jednym z bohaterów letniej ofensywy transferowej GKS-u Katowice, który po 19 latach wrócił do Ekstraklasy. W sezonach 2021/22 oraz 2022/23 Słowak był najlepszym strzelcem Warty Poznań. Notował w nich kolejno dziewięć bramek i dwie asysty oraz osiem bramek i cztery asysty. W poprzednim sezonie zdobył zaledwie cztery bramki, ale rozegrał tylko 14 meczów. We wrześniu 2023 roku podczas zgrupowania reprezentacji Słowacji doznał poważnej kontuzji kolana. Musiał przejść operację, a do gry wrócił dopiero w kwietniu 2024 roku.

Być może gdyby nie ponad półroczna absencja Zrelaka Warta utrzymałaby się w Ekstraklasie. Po spadku do I ligi z klubu odeszło kilkunastu piłkarzy, a jednym z nich był słowacki napastnik. W tym sezonie rozegrał 12 ligowych meczów, w których zanotował trzy trafienia i jedną asystę. Mimo niezbyt oszałamiających liczb jest ex aequo z Oskarem Repką i Arkadiuszem Jędrychem najlepszym strzelcem zespołu. W klasyfikacji kanadyjskiej zespołu zajmuje zaś trzecie miejsce – za Repką i Bartoszem Nowakiem (po pięć punktów).

W miniony weekend po raz pierwszy od sierpnia drugi raz z rzędu znalazł się w wyjściowym składzie GKS-u. Jednak jego występ z Cracovią (4:3) zakończył się już po niecałych pół godziny. W 24. minucie wykorzystał niedokładne zagranie bramkarza ”Pasów” Henricha Ravasa i oddał strzał po przechwycie piłki. Jednak w trakcie uderzenia źle postawił prawą nogę i momentalnie położył się z bólu na murawie. Co więcej, nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach i musiał zostać z niego zniesiony na noszach.

Pięć dni po meczu GKS wydał komunikat zdrowotny ws. swojego napastnika. Słowak doznał urazu stawu skokowego i będzie musiał przejść operację. Jego przerwa w grze potrwa ok. cztery miesiące, więc powrót na boisko nastąpi dopiero w marcu. To nie jego pierwsza kontuzja w nowych barwach, bowiem we wrześniu z powodu urazu opuścił trzy mecze.

