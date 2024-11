Gruzja – Ukraina 16.11 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.86 Gruzja - Ukraina Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Gruzja – Ukraina. Sezon piłkarski trwa w najlepsze, mamy kolejny weekend, a to oznacza jedno: ogromna dawka piłkarskich emocji! Jednak na chwilę urywamy się od ligowej rzeczywistości, ponieważ trwa kolejna przerwa reprezentacyjna i walka będzie się toczyć o kolejne punkty!

Liga Narodów UEFA wzbudza spore zainteresowanie wśród kibiców, a co chwila rozgrywane są wielkie hity! Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe. W sobotę 16 listopada o godzinie 18:00 reprezentacja Gruzji podejmie przed własną publicznością Ukrainę. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie!

➡️ Każdy kupon w Betclicu bez podatku! Co to oznacza? Kliknij w poniższy baner, załóż konto i wygrywaj o 14% więcej! ⬅️

Kliknij tutaj po więcej ofert bonusów bukmacherskich na start

Gruzja – Ukraina – typy bukmacherskie

Gruzja ma naprawdę udany, a można nawet powiedzieć przełomowy rok, jeśli chodzi o piłkę nożną. Najpierw walczyli w eliminacjach o EURO 2024, gdzie nie awansowali bezpośrednio, a mierzyli się w barażach, a tam w finale sensacyjnie pokonali Grecję meldując się w Niemczech na wielkim turnieju! Może do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne, ale finalnie plan wykonali i okazali się lepsi. A tam już trafili do mocnej grupy i rozpoczęli kiepsko, bo od porażki z Turcją 1:3, grając słabiej od rywala i tylko momentami mieli zrywy. W drugiej kolejce grali o wszystko i zremisowali 1:1 z Czechami zachowując nadzieję na wyjście z grupy. W ostatnim meczu grupowym czekała Portugalia, która już była pewna wyjścia i zagrała nieco rezerwowym zestawieniem, Gruzini to wykorzystali i wygrali niespodziewanie 2:0. W 1/8 finału trafili najgorzej jak mogli: na Hiszpanie i wysoko przegrali 1:4, ale i tak ogromne słowa uznania dla tej drużyny. W Lidze Narodów zaczęli fantastycznie, bo rozbili Czechów 4:1, a potem wygrali z Albanią 1:0. Następne mecze nie były już tak kolorowe: porażki z Ukrainą oraz Albanią, nie strzelając w tych pojedynkach nawet jednej bramki.

Ukraina na EURO podsumowując nie wypadła najlepiej, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na inaugurację zagrali fatalny mecz, przegrywając zasłużenie z Rumunią 0:3, a widać było zlekceważenie przeciwnika z ich strony. Rumunia była naładowana pozytywną energią i po prostu dominowała. W drugim spotkaniu wygrali ze Słowacją 2:1 i wróciły nadzieje, a na zakończenie fazy grupowej bezbramkowo zremisowali z faworyzowaną Belgią zajmując trzecie miejsce żegnając się z ME. W LN nie wiedzie im się, ponieważ przegrali dwa pierwsze mecze z Albanią i Czechami, a potem nastąpiło przełamanie i pokonali właśnie Gruzję, a w ostatniej kolejce zremisowali z Czechami.

Gra po stronie Ukrainy wygląda nieco lepiej, ale do ideału im daleko, natomiast Gruzini grają przed własną publicznością i będą chcieli się zrehabilitować za ostatnie porażki. Gram BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Gruzja – Ukraina

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Gruzja – Ukraina! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca bramki, gdzie największe szanse ma Khvicha Kvaratskhelia z reprezentacji Gruzji po kursie 3.30, który już wpisał się na listę strzelców w tej edycji LN, dokładając asystę, natomiast u Ukraińców Artem Dobvyk – 3.30

Gruzja jest minimalnym faworytem tego spotkania, jednak Ukraina w dobrej dyspozycji, powoli się rozkręca i z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę „gospodarzom”. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Gruzja – Ukraina

Na pięć ostatnich pojedynków bezpośrednich trzy razy górą była Ukraina, a dwukrotnie padł remis

Gruzja nie wygrała żadnego z tych spotkań

Aż czterokrotnie pokrywał się BTTS

Gruzja w tych meczach strzeliła pięć bramek, natomiast Ukraina osiem

Gruzja jest po dwóch przegranych pod rząd

Przewidywane składy Gruzja – Ukraina

Gruzja : Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteischvili, Chakvetadze, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia

: Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteischvili, Chakvetadze, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia Ukraina: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Talovyerov, Matviyenko; Brazhko; Hutsulyak, Shaparenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk

Fot. PressFocus