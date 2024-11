Legenda FC Barcelony została współwłaścicielem klubu

Legendarny pomocnik FC Barcelony Andres Iniesta zainwestował swoje ciężko zarobione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pieniądze w klub. Hiszpan został współwłaścicielem duńskiego FC Helsingør. Występuje on na trzecim szczeblu rozgrywek w Danii. W duńskiej Superlidze klub rozegrał w swojej historii jeden sezon – 2017/2018. Wówczas nie udało się utrzymać w elicie.

Były piłkarz FC Barcelony inwestorem

Jakiś czas temu Andrés Iniesta ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej, która trwała niemal 22 lata. W tym czasie zdobył aż 37 trofeów, co plasuje go w gronie najbardziej utytułowanych zawodników w historii futbolu. Najwięcej spotkań rozegrał w barwach FC Barcelony – aż 674. Reprezentację Hiszpanii reprezentował 131 razy.

Po najwięcej trofeów sięgnął z FC Barceloną – 29:

9x mistrzostwo Hiszpanii (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018)

6x Puchar Hiszpanii (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018)

5x Superpuchar Hiszpanii (2005, 2006, 2011, 2013, 2016)

4x Liga Mistrzów (2006, 2009, 2011, 2015)

2x Superpuchar UEFA (2011, 2015)

3x Klubowe Mistrzostwo Świata (2009, 2011, 2015)

Po odejściu z FC Barcelony przeniósł się do Vissel Kobe. W Japonii nie odcinał jednak kuponów, bowiem dołożył do CV kolejne trzy trofea. W 2019 roku sięgnął po Puchar Japonii, w 2020 roku po Superpuchar Japonii, a w 2023 roku zdobył mistrzostwo Japonii. Latem 2023 roku po pięciu latach zamienił Daleki Wschód na Bliski Wschód. Podpisał roczny kontrakt z Emirates Club, po zakończeniu którego zdecydował się zakończyć karierę.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Andres Iniesta has become co-owner of the Danish third-tier club Helsingør. (Source: @FCHelsingor_Eng) pic.twitter.com/sjTVW9jjCd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 15, 2024

Teraz zajmie się zarządzaniem klubu po nabyciu pakietu akcji klubu za pośrednictwem swojej firmy NSN i hiszpańsko-szwajcarskiej platformy inwestycyjnej Stoneweg. Andres Iniesta wspierał klub już od jakiegoś czasu – pomagał w sprowadzeniu chociażby obecnego szkoleniowca drużyny, którym jest Pep Alomar. W przeszłości był pracownikiem struktur młodzieżowych FC Barcelony. Pełnił w niej m.in. rolę skauta czy trenera przygotowania fizycznego.

– Jestem bardzo zmotywowany do rozpoczęcia nowego etapu w moim życiu i cieszę się z możliwości wniesienia mojego doświadczenia do klubu takiego jak FC Helsingør. (…) To bardzo ciekawy klub z ogromnym potencjałem. Nie będzie to szybka akcja, ponieważ taki proces wymaga cierpliwości i pracy krok po kroku, lecz plany są ambitne i zostaną opracowane podczas zbliżającej się przerwy zimowej. – powiedział Andres Iniesta dla „Helsingborgs Dagblad„.

fot. PressFocus