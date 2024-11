Dobra wiadomość dla rezerw Wisły Kraków. Walkower na ich korzyść

Małopolski Związek Piłki Nożnej poinformował, że mecz rezerw Wisły Kraków z rezerwami Wieczystej Kraków w finale krakowskiego Pucharu Polski został zweryfikowany jako walkower na korzyść „Białej Gwiazdy”.

Wieczysta wygrała, a jednak… nie

13 listopada w finale krakowskiego Pucharu Polski zmierzyły się występujące na poziomie III ligi rezerwy Wisły Kraków oraz grające w IV lidze rezerwy Wieczystej Kraków. Zagrało sporo całkiem znanych nazwisk, bo chociażby gola dla Wieczystej strzelił Michał Fidziukiewicz. Mógł to zrobić, bo w pierwszej drużynie gra niewiele. Mógł także zagrać inny znany gracz – Karol Danielak. Za to bramki rezerw „Białej Gwiazdy” strzeże grający w europejskich pucharach Kamil Broda. W Wiśle II gra też w ataku mający ponad 60 występów w Ekstraklasie Mateusz Młyński.

Wynik z boiska to 2:1 dla Wieczystej. Rezerwy „Białej Gwiazdy” prowadziły 1:0, lecz rywale zdołali odrobić straty i zwyciężyć. Tak się przynajmniej wydawało. Wszystko by było w porządku, a jednak okazało się, że ekipa Wieczystej złamała regulamin rozgrywek, wystawiając w tym spotkaniu nieuprawnionego zawodnika.

Złamany regulamin

Czytamy w komunikacie na stronie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że mecz finałowy krakowskiego Pucharu Polski z 13 listopada 2024 r. pomiędzy drużynami Wieczystej II Kraków i Wisły II Kraków (wynik z boiska 2-1 na korzyść Wieczystej II) zweryfikowany został jako walkower 3-0 na korzyść drużyny Wisły II, bowiem zawodnik Daniel S. z Wieczystej II po rozegraniu ponad 450 minut w rozgrywkach 2. ligi stracił automatycznie uprawnienie do gry w drugiej drużynie. Weryfikacja nastąpiła po analizie Sprawozdania Sędziego z zawodów i Raportu drugoligowej Wieczystej wygenerowanego z systemu Extranet (raport jest tworzony na podstawie Sprawozdań Sędziowskich).

Zawodnikiem, o którym mowa jest Daniel Sandoval. 26-letni skrzydłowy z Hiszpanii do klubu trafił latem 2024 roku z trzecioligowego hiszpańskiego Mérida AD. Regulamin rozgrywek mówi jasno – zawodnik, który rozegrał ponad 450 minut w pierwszym zespole nie ma prawa grać w barwach drugiej drużyny.

W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi – zawodnik, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, kończy 23. rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych) – Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2024/2025 (§ 10, ust. 3b).

Oznacza to więc, że to rezerwy Wisły Kraków są triumfatorami krakowskiego Pucharu Polski i otrzymały przepustkę do gry na szczeblu wojewódzkim. Ten etap odbędzie się dopiero na wiosnę. Zwycięzcy poszczególnych okręgów zmierzą się ze sobą, a dopiero tryumfator całej grupy Małopolskiego ZPN zagra na szczeblu centralnym. W sezonie 2023/24 zwyciężyło Podhale Nowy Targ i dzięki temu zagrało z Ruchem Chorzów.

