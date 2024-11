Polska – Szkocja 18.11 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 2.14 Polska - Szkocja Wygrana Polski TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Polska – Szkocja. Po bolesnej porażce z Portugalią (aż 1:5)! Polacy zagrają ze Szkocją o 3. miejsce w grupie, które zapewni możliwość barażu o najwyższą dywizję Ligi Narodów. Polakom do trzeciego miejsca wystarczy remis ze Szkocją, ponieważ bilans meczów bezpośrednich będzie wtedy po naszej stronie. Tego starcia więc nie można przegapić, także zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie już w najbliższy poniedziałek 18 listopada o godzinie 20:45. Kto będzie górą w tym meczu? Jest to niesamowicie ważne spotkanie dla obu reprezentacji, ponieważ zadecyduje o potencjalnym utrzymaniu w najwyższej dywizji Ligi Narodów! Polacy pokonali już Szkotów w tym roku na wyjeździe i mają na pewno przewagę mentalną, ponieważ wystarczy nam remis. Szkoci za to muszą rzucić wszystko na jedną szalę i walczyć wyłącznie o zwycięstwo. Jak zawsze mamy typy bukmacherskie na takie spotkanie.

Polska – Szkocja – typy bukmacherskie

Podsumowując powoli mijający rok – Polska nie najlepiej zaprezentowała się w eliminacjach do EURO 2024. Nasza gra pozostawiała wiele do życzenia, a wyniki były dalekie od oczekiwań, choć ostatecznie udało nam się zakwalifikować do baraży i wykorzystać tę szansę. W półfinale pewnie pokonaliśmy słabiutką Estonię, co było naszym obowiązkiem. W finałowym starciu na wyjeździe zmierzyliśmy się z Walią, nie będąc faworytem. Tam od początku zawodnicy Probierza grali dojrzale i stwarzali sytuacje, choć brakowało skuteczności. O awansie zdecydowały rzuty karne i jedna obrona Wojtka Szczęsnego.

Podczas turnieju finałowego w Niemczech trafiliśmy do trudnej grupy z Austrią, Holandią i Francją. Na inaugurację dobrze rozpoczęliśmy mecz z Holandią, wychodząc na prowadzenie, lecz błędy w dalszej części gry spowodowały porażkę (1:2). Z Austrią pokazaliśmy dobrą grę jedynie przez kilkanaście minut, a resztę zdominowały błędy w obronie, co zakończyło się przegraną (1:3). Fatalnie zagrał duet Piotrowski-Slisz, który od tego czasu nie znajduje uznania w oczach trenera. Na osłodę w ostatnim meczu zremisowaliśmy 1:1 z wicemistrzami świata, Francją, po golu Lewandowskiego.

W Lidze Narodów Polacy zaczęli znakomicie, wygrywając 3:2 w Glasgow ze Szkocją. Prowadzenie dał piękny strzał Sebastiana Szymańskiego, a jeszcze przed przerwą podwyższył z karnego Robert Lewandowski. Druga połowa przyniosła jednak błędy w defensywie, które kosztowały nas wyrównanie. W doliczonym czasie gry błysnął Nicola Zalewski, wywalczając rzut karny, który sam wykorzystał. W kolejnym meczu z Chorwacją nie daliśmy się zdominować i mieliśmy swoje szanse, lecz po pięknym strzale Luki Modricia przegraliśmy 0:1.

Z Portugalią zabrakło stabilności i przegraliśmy w pełni zasłużenie aż 1:3. Rafael Leao kręcił niemiłosiernie naszą prawą defensywą. W rewanżu z Chorwacją mecz obfitował w emocje, akcje z obu stron i gole, zakończył się jednak remisem 3:3. Z Portugalią w ostatnim spotkaniu przegraliśmy bardzo dotkliwie, jednak mamy nadzieję, że ten wynik jest tylko i wyłącznie wypadkiem przy pracy.

Szkocja przeżywa bardzo trudny rok 2024, a kryzys w ich reprezentacji jest widoczny gołym okiem. W całym roku Szkoci wygrali zaledwie dwa mecze – jeden z nich to towarzyski z Gibraltarem 2:0 rozegrany 3 czerwca. Pierwsze mecze w marcu były dla nich koszmarem: najpierw doznali druzgocącej porażki 0:4 z Holandią, a następnie przegrali na własnym terenie z Irlandią Północną 0:1 po słabym występie. W ostatnim sparingu przed EURO 2024 zremisowali 2:2 z Finlandią, prezentując bezbarwną grę. Turniej w Niemczech rozpoczęli fatalnie, jako uczestnicy meczu otwarcia z gospodarzami.

Szkoci przegrali aż 1:5, a do przerwy przegrywali już 0:3 i grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Porteousa. W drugiej kolejce zremisowali 1:1 ze Szwajcarią, co tchnęło w nich nieco nadziei, ale decydujący mecz z Węgrami zakończył się porażką 0:1. Tym samym Szkocja odpadła z turnieju, zdobywając jedynie punkt i strzelając zaledwie dwa gole.

Równie rozczarowująco wyglądała ich sytuacja w Lidze Narodów. Po porażce 2:3 na własnym stadionie z Polską, przegrali także z Portugalią i Chorwacją. Kolejne spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem z Portugalią, ale rywale zaprezentowali się bardzo słabo, co Szkoci nie potrafili wykorzystać. Ostatnia wygrana z Chorwacją dodała jednak wiary szkockim kibicom w sukces. John McGinn – kapitan – zapewnił swojej ekipie trzy punkty i możliwość walki o utrzymanie. To będzie walka na noże na Stadionie Narodowym.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość piłkarską obu ekip. Mimo wszystkich naszych kontuzji, wydaje się, że i tak większa jest po stronie „Biało-Czerwonych”, a łącząc to z atutem własnego boiska, można postawić trochę życzeniowo i patriotycznie, że to reprezentacja Polski wygra mecz ze Szkocją! Zwłaszcza, jeżeli zagra jak w pierwszej połowie z Portugalią. Nicola Zalewski, prowadź.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Polska – Szkocja

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Polska – Szkocja! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku. Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków BETFAN najbardziej prawdopodobne są wyniki: 1:1 (kurs 6.10) oraz 1:0 (kurs 7.20). Warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli jak chociażby 3:1 (kurs 17.00)!

Spotkanie Polska – Szkocja będzie transmitowane na TVP 1 oraz TVP Sport. Na pewno ta pozycja przyciągnie mnóstwo odbiorców przed telewizory, bowiem jest to nasz mecz o wywalczenie baraży o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów.

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Szkocja

Polska wygrała ostatni mecz ze Szkocją 3:2

Obie ekipy mają taki sam bilans w pięciu ostatnich spotkaniach – 1-1-3

w pięciu ostatnich spotkaniach – 1-1-3 Szkocja nie straciła bramki od dwóch meczów

Przewidywane składy Polska – Szkocja

Polska: Marcin Bułka – Kamil Piątkowski, Sebastian Walukiewicz, Jakub Kiwior – Jakub Kamiński, Antoni Kozubal, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski – Kacper Urbański – Krzysztof Piątek

Marcin Bułka – Kamil Piątkowski, Sebastian Walukiewicz, Jakub Kiwior – Jakub Kamiński, Antoni Kozubal, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski – Kacper Urbański – Krzysztof Piątek Szkocja: Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; McClean, Gilmour; McGinn, McTominay, Christie; Dykes

