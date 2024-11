Hit transferowy w Betclic 1. lidze! To 28-krotny reprezentant kraju

Stal Rzeszów, a więc aktualnie 7. drużyna Betclic 1.Ligi ogłosiła nowy, bardzo ciekawy nabytek. Do klubu ze stolicy Podkarpacia dołączy 31-letni Haris Duljević. Pomocnik ma na swoim koncie 28 występów dla kadry Bośni i Hercegowiny, a od lipca pozostawał bez klubu. W Rzeszowie podpisał umowę do końca trwającego sezonu.

Konkretne nazwisko w I lidze

Media już wczoraj informowały, jakoby Stal Rzeszów miała jeszcze przed rozpoczęciem okienka transferowego ogłosić nowy nabytek. Ostatecznie tak też się stało i sam klub potwierdził oficjalnie podpisanie kontraktu z 28-krontym reprezentantem Bośni i Hercegowiny. Jak na realia Betclic 1. Ligi Haris Duljević ma bardzo ciekawe CV.

🆕🖊️ | 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐃𝐮𝐥𝐣𝐞𝐯𝐢𝐜́ nowym zawodnikiem Stali Rzeszów! Były piłkarz https://t.co/D7Dp6bn0OF. Nimes, Hansy Rostock i FK Sarajewo oraz 28-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny związał się z naszym Klubem kontraktem ważnym do końca sezonu 2024/2025 🥰🔥 𝐖𝐢𝐭𝐚𝐣,… pic.twitter.com/ur5i202Z5L — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) November 15, 2024

Swoje pierwsze kroki stawiał oczywiście w Bośni, gdzie występował w takich zespołach jak Novi Grad, OFK Olimpik, czy Celik Zenica. W 2014 roku jako wolny zawodnik dołączył do FK Sarajevo, gdzie bez wątpienia zanotował spory rozwój. Po trzech sezonach po pomocnika zgłosiło się niemieckie Dynamo Drezno. Z kolei w tej ekipie Haris spędził dwa lata, po których przeniósł się z Niemiec do Francji. Po występach w drugiej Bundeslidze przyszedł czas na francuskie podboje w barwach Nimes Olympique.

Na poziomie Ligue 1 zanotował 34 występy, w trakcie których uzbierał pięć asyst. Zdecydowanie był jednak zawodnikiem zadaniowym i nie był w stanie wywalczyć sobie stałego miejsca w wyjściowym składzie. W latach 2021-2023 ponownie grywał w 2. Bundeslidze, tym razem jako gracz Hansy Rostock. Warto podkreślić, że zgromadził na koncie także 28 występów w kadrze narodowej u boku takich postaci jak Miralem Pjanić, czy też Edin Dżeko.

Willkommen in Dresden, Haris! Unsere neue Nr. 11 hat am Mittwoch die erste Einheit mit der neuen Mannschaft absolviert. 💪 #Duljević #sgd1953 pic.twitter.com/foewVP02em — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 9, 2017

Sentymentalny powrót do ojczyzny, a teraz czas na I ligę

Kiedy po zakończeniu gry w Niemczech Haris pozostawał bez klubu, w marcu aktualnego roku rękę do niego wyciągnęła dobrze mu znana ekipa FK Sarajewo. Był to dość sentymentalny powrót, lecz poza kilkoma występami zawodnik kompletnie nie wpasował się w drużynę. Od lipca był więc znów wolnym zawodnikiem, aż do połowy listopada, kiedy to wylądował w Betclic 1. Lidze, a konkretniej w Rzeszowie. Sam klub jest mocno zadowolony z tego ogłoszenia, ponieważ 31-latek może grać na kilku ofensywnych pozycjach.

Stal Rzeszów zajmuje aktualnie 7. lokatę na zapleczu Ekstraklasy, lecz ostatnio nie zanotowała zbyt udanego okresu. Trzy porażki z rzędu przełamane zostały dopiero tydzień temu – zwycięstwem nad Zniczem Pruszków. Haris Duljević ma wspomóc drużynę w ofensywie do końca aktualnego sezonu.

Klub ze stolicy Podkarpacia jeszcze przed początkiem okienka ogłasza spore jak warunki tej ligi wzmocnienie. Okazja do zobaczenia Bośniaka w Betclic 1. Lidzejuż 22 listopada i to w całkiem ciekawym spotkaniu. Stal wybierze się bowiem do Krakowa, by zmierzyć się z Wisłą.

fot. PressFocus