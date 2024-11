Wisła Kraków w żałobie. Zmarł legendarny piłkarz tego klubu

Wisła Kraków poinformowała o śmierci byłego bramkarza Artura Sarnata. Zmarł w wieku 54 lat po krótkiej walce z ciężką chorobą. Przy Reymonta spędził dziewięć lat i rozegrał w tym czasie 257 meczów. Z Wisłą sięgnął po pięć trofeów, w tym dwa mistrzostwa kraju.

Ponad 250 meczów dla Wisły Kraków

Rodowity krakowianin na Reymonta trafił w 1993 roku. Wcześniej grał m.in. dla Wawelu Kraków, którego był wychowankiem, czy też… Cracovii. To jednak po innej stronie Błoń został legendą. Dla ”Białej Gwiazdy” rozegrał 257 meczów i sięgnął z nią po pięć trofeów, w tym dwa mistrzostwa Polski. Mistrzem kraju w jej barwach został w 1999 i 2001 roku. W 2001 roku zdobył także z Wisłą Puchar Ligi oraz Superpuchar Polski. W przeszłości także jego ojciec Ryszard był znakomitym napastnikiem Cracovii i Wisły w latach 60. i 70, więc Artur kontynuował rodzinną tradycję.

W wieku 54 lat odszedł Artur Sarnat Niech ci świeci Gwiazda Biała 🕯️ pic.twitter.com/ec00f6dTEF — W n X (@Wychowany_na_X) November 17, 2024

Po krótkim epizodzie jesienią 2001 roku w tureckim Diyarbakırsporze wrócił do Wisły w rundzie wiosennej sezonu 2001/02 i zdobył z nią wicemistrzostwo oraz Puchar Polski. Jego przygoda w Turcji potrwała zaledwie kilka miesięcy ze względu na niewywiązanie się klubu ze zobowiązań finansowych. W tym czasie piłkarzami klubu zarządzanego przez mniejszość kurdyjską byli także wicemistrz Polski z 2001 roku w barwach Pogoni Szczecin Dariusz Dźwigała oraz dwukrotny mistrz Polski z Wisłą Olgierd Moskalewicz.

Grał w słynnych rywalizacjach w pucharach

W czasie wieloletniej gry dla Wisły wystąpił w kilku słynnych rywalizacjach ”Białej Gwiazdy” w europejskich pucharach. W 1998 roku strzegł bramki w rywalizacji z Parmą w II rundzie Pucharu UEFA. Pierwszy mecz w Krakowie, w którym padł remis 1:1, zasłynął z trafieniem nożem w głowę Dino Baggio, w wyniku czego Wisła została wykluczona z europejskich pucharów w sezonie 1999/00.

W 2000 roku ”Biała Gwiazda” wróciła do europejskich pucharów i w I rundzie Pucharu UEFA doszło do legendarnego dwumeczu z Realem Saragossa. Po drugiej połowie rewanżu Wisła przegrywała w dwumeczu 1:5, ale w ciągu 45 minut zdołała strzelić cztery gole i doprowadzić do dogrywki. Następnie wygrała konkurs rzutów karnych 4:3, a Sarnat obronił strzał rywala w trzeciej serii.

W 2001 roku Wisła odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów po emocjonującej rywalizacji w III rundzie z FC Barceloną. Pierwszy mecz odbył się przy Reymonta i zakończył się zwycięstwem 4:3 ”Blaugrany”. Mistrzowie Polski prowadzili jednak do przerwy 3:2. Po ”spadku” do Pucharu UEFA Wiśle w II rundzie przyszło mierzyć się z Interem Mediolan. ”Biała Gwiazda” przegrała pierwszy mecz na San Siro 0:2, ale była o krok od sprawienia sensacji, bowiem w rewanżu wygrała u siebie 1:0.

Artur Sarnat nie żyje

Powyższe z Interem było jednym z niemal stu czystych kont, które Sarnat zachował w barwach Wisły. Poza grą dla trzech krakowskich klubów występował także w dwóch kieleckich – Błękitnych oraz Koronie. Był także zawodnikiem m.in. Polonii Warszawa czy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Po karierze mieszkał w Michałowicach i prowadził tam wspólnie z żoną pizzerię o nazwie Libero. Regularnie chodził na mecze ukochanej Wisły. W niedzielę 17 listopada w godzinach porannych Wisła poinformowała, że minionej nocy Sarnat zmarł po krótkiej walce z ciężką chorobą. Miał 54 lata.

W nocy z 16 na 17 listopada w wieku 54 lat po krótkiej walce z ciężką chorobą odszedł wybitny bramkarz Białej Gwiazdy w latach 1993-2002 – Artur Sarnat. Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia 🕯️https://t.co/b9hRMLHqjP — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 17, 2024

fot. PressFocus