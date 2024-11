Erling Haaland w październiku pobił rekord bramkowy w historii reprezentacji Norwegii. Jak doskonale wiadomo, na takim wyniku jak 35 trafień, 24-letni piłkarz nie poprzestanie i reprezentacja Kazachstanu poczuła jako kolejna z drużyn jak to jest zostać ofiarą norweskiego kata z linii ataku Manchesteru City. Haaland zanotował bramki numer 36, 37 i 38 w kadrze, a Norwegia awansowała do Dywizji A Ligi Narodów UEFA po wygranej 5:0 na stadionie Ullevaal w Oslo.

Haaland śrubuje rekord, Norwegia z awansem

Skandynawowie mają za sobą wyjątkowo udane zgrupowanie. Kilka dni wcześniej, ich ofiarą była Słowenia – uczestnik EURO 2024. Bałkański naród oberwał aż 1:4. Jedną z gwiazd tamtego spotkania był skrzydłowy RB Lipsk, Antonio Nusa. Pozbawiony nie tak dawno transferu do Brentford z racji na problemy z kolanem zawodnik także z Kazachstanem popisał się trafieniem.

Nie inaczej było z Haalandem. Słoweńcy stracili tylko jedną bramkę jego autorstwa, ale Kazachowie już nie – bo trzykrotnie zostali skarceni przez snajpera City. Od pobicia rekordu Jurgena Juve, Haaland ma już na koncie w miesiąc cztery trafienia. Oznacza to, że w wieku 24 lata ma na koncie… 25 hattricków w karierze. Ma też więcej trafień w swojej kadrze od Karima Benzemy.

Erling Haaland: 25 — Hat tricks

W innym spotkaniu tej grupy, Austria zremisowała ze Słowenią 1:1. Taki wynik pozwolił zakończyć Norwegom rywalizacją na pierwszym miejscu, z racji tego, że przed meczem wraz z Austriakami mieli oni na koncie po 10 oczek w tabeli. W tej konkretnej dywizji, Haaland zakończył jako najlepszy strzelec, z siedmioma trafieniami, a za nim Benjamin Sesko (5) i Kerem Akturkoglu (4).

Haaland i jego droga

Haaland po raz pierwszy przedstawił się światu w 2019 roku. Wtedy to podczas mistrzostw świata do lat 20, Norwegia wygrała na stadionie w Lublinie z Hondurasem aż 12:0. Światowej klasy dziś napastnik zdobył dziewięć bramek w jednym spotkaniu. Był to absolutny rekord tego turnieju, którego do dziś nikomu nie udało się pobić i najpewniej nieprędko – o ile w ogóle – się uda. Od tamtego momentu wróżono zawodnikowi wielką karierę.

Zaledwie pięć lat po tym wyczynie Haaland został najskuteczniejszym piłkarzem w historii seniorskiej reprezentacji Norwegii. Podczas meczu dywizji B Ligi Narodów Wikingowie pokonali 3:0 Słowenię, a drugi gol był tym rekordowym, numerem 34. Dotychczasowy rekord Jurgena Juve przetrwał 90 lat, bowiem ostatnią bramkę ten zawodnik zdobył w 1934 roku. Juve zakończył grę w kadrze trzy lata później, w 1937 roku.

