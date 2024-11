Brazylia – Urugwaj 20.11 – typy bukmacherskie

Betters kurs 1.68 Brazylia - Urugwaj Wygrana Brazylii TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Brazylia – Urugwaj. W nocy z wtorku na środę o godzinie 01:45 będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 w Ameryce Południowej. Mecz Brazylia – Urugwaj zapowiada się naprawdę emocjonująco zważając na miejsca obu ekip w tabeli eliminacyjnej. Zarówno Brazylia, jak i Urugwaj są bardzo ambitnymi drużynami i na pewno będą walczyły o zwycięstwo.

Brazylia – Urugwaj – typy bukmacherskie

Brazylia podejmie Urugwaj w jednym z najciekawszych spotkań eliminacji strefy CONMEBOL do Mistrzostw Świata 2026. Mecz odbędzie się 20 listopada o godzinie 01:45 czasu polskiego, a obie drużyny będą miały wiele do udowodnienia.

Canarinhos stoją przed wyzwaniem odzyskania pewności siebie po kilku wpadkach w eliminacjach. Ostatnie zwycięstwo nad Peru daje nadzieję na poprawę formy, jednak nadal w pamięci jest ostatnie spotkanie i remis z Wenezuelą, która piłkarsko znajduje się na zupełnie innym poziomie. Brazylia musi teraz skupić się na poprawie efektywności ofensywnej oraz stabilizacji defensywy, wykorzystując potencjał takich zawodników jak Vinícius Júnior oraz Rodrygo.

Urugwaj prezentuje się imponująco w eliminacjach i aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli grupowej, wyprzedzając między innymi właśnie Brazylię. Nie wszystko jest jednak usłane różami i ten rok w eliminacjach MŚ 2026 nie jest dla Urusów zbyt udany. Przed ostatnim zwycięstwem 3:2 nad Kolumbią, reprezentacja Urugwaju zmagała się z poważnym kryzysem formy. Drużyna nie potrafiła zdobyć ani jednej bramki w czterech poprzednich meczach, co podkreślało problemy w ofensywie, szczególnie w kluczowych momentach rozgrywek. Wygrana nad Kolumbią była przełomem, ale starcie z Brazylią będzie znacznie trudniejszym sprawdzianem. Brazylia, mimo własnych trudności, pozostaje bardzo groźnym rywalem, zwłaszcza na własnym terenie, gdzie zwycięstwa są dla nich niemal pewnikiem dzięki wsparciu fanów i znajomości warunków gry.

Mecz zapowiada się jako niezwykle wyrównane starcie. Brazylijczycy będą musieli udowodnić swoją dominację w strefie CONMEBOL, wykorzystując swoje atuty, takie jak szybka gra skrzydłami czy solidna obrona. Urugwaj natomiast, zmotywowany ostatnim zwycięstwem, spróbuje przerwać serię niepowodzeń w meczach wyjazdowych. Ostatecznie gospodarze wydają się mieć przewagę, a trzy punkty mogą pozostać w Brazylii, choć goście z pewnością nie poddadzą się bez walki. Stawiam na wygraną Canarinhos.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Brazylia – Urugwaj

Spotkanie między Brazylią a Urugwajem to jedno z najważniejszych starć eliminacji CONMEBOL do Mistrzostw Świata 2026. Brazylia, mimo obecnych problemów z formą, ma ogromny potencjał i dąży do odzyskania swojej dawnej świetności. Urugwaj natomiast prezentuje się bardzo dobrze, pokazując solidną formę i zdolność do rywalizacji z silniejszymi przeciwnikami. Mecz ten może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w walce o awans na mundial, co czyni go najciekawszym spotkaniem tej serii gier w Ameryce Południowej. Niestety, starcia nie zobaczymy nigdzie w polskiej telewizji.

Statystyki na typy bukmacherskie Brazylia – Urugwaj

Brazylia wygrała 3 z ostatnich 5 meczów

Brazylia strzeliła 7 goli w ostatnich 3 meczach

Urugwaj strzelił tylko 3 gole w ostatnich 5 meczach

Przewidywane składy Brazylia – Urugwaj

Brazylia: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Vanderson, Guimaraes, Gerson, Raphinha, Savinho, Vinicius, Jesus

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Vanderson, Guimaraes, Gerson, Raphinha, Savinho, Vinicius, Jesus Urugwaj:Rochet – Varela, S. Bueno, Gimenez, Olivera – Valverde, Ugarte, Bentancur – Pellistri, Nunez, M. Araujo

