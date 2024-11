Patrick Vieira wraca i poprowadzi klub Serie A

Patrick Vieira na ten moment nie potrafi do końca odnaleźć się w roli trenera, natomiast będzie miał kolejną szansę, aby to zmienić. Jak informuje Matteo Moretto, Genoa postanowiła zwolnić aktualnego szkoleniowca, a więc Alberto Gilardino. Jego zastępcą ma być właśnie Vieira, który po zwolnieniu przez Strasbourg od lata pozostawał bez pracy.

Genoa reaguje, Gilardino zwolniony?

Wszystko wskazuje na to, iż 42-letni szkoleniowiec pożegnał się z funkcją pierwszego trenera. Warto przypomnieć, iż Alberto Gilardino pracował w Genui od grudnia 2022 roku, a więc całkiem sporo, jak na aktualne standardy. W swoim pierwszym sezonie pomógł klubowi wrócić do Serie A, a w ostatnich rozgrywkach Genoa była w stanie zająć ostatecznie 11. miejsce w ligowej tabeli. Jednak aktualnie sprawa ma się nieco gorzej. Choć ciężko tutaj szukać konkretnie winy trenera, kiedy klub sprzedaje najważniejsze ogniwa (Retegui, Gudmundsson i Martinez).

Zespół Gilardino jak do tej pory uzbierał tylko 10 punktów w 12 spotkaniach. Jedynie dwa zwycięstwa budzą niepokój, a musimy też dodać, że Genoa zdobyła w tym sezonie tylko dziewięć bramek (tracąc 22). Ostatecznie dwa mecze co prawda to cztery zdobyte oczka, natomiast zarząd włoskiego klubu ewidentnie nie chciał czekać. Choć i tak ta decyzja jest mocno zaskakująca i niespodziewana. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto włoski trener po przerwie reprezentacyjnej nie wróci do treningów. Intrygująca jest także to, kto zastąpi 42-latka.

Patrick Vieira na ratunek

Jeszcze w lipcu informowaliśmy, że RC Strasbourg zdecydował się zwolnić francuskiego trenera, wybitnego w przeszłości piłkarza. Niestety, ale Vieira wpisał się raczej w tezę, iż nie każdy świetny piłkarz, będzie równie dobrym trenerem. Jak na razie najdłużej w europejskim futbolu, Vieira jako trener zagościł we francuskiej Nicei i poprowadził ten zespół w 89 spotkaniach (średnio 1,42 punktu na mecz). Później przeniósł się na Selhurst Park, gdzie jednak kibice Crystal Palace nie do końca miło go wspominają.

Teraz Vieira przyjedzie do Włoch, gdzie jako piłkarz reprezentował największe kluby Serie A – Milan, Juventus oraz Inter. Jednak po raz pierwszy na włoskiej ziemi sprawdzi się w roli trenera. Francuz ma podpisać z Genoą kontrakt do końca czerwca 2026 roku, a więc klub chce zaufać mu na nieco dłużej. W zespole Vieira będzie miał okazje współpracować z Balotellim, z którym dzielił szatnie za czasów gry w Manchesterze City oraz kiedy już jako trener prowadził Niceę.

Powstaje więc pytanie, czy decyzja zarządu była słuszna? Gilardino zastąpi Vieira, lecz patrząc na ostatnie prowadzone przez niego zespoły, będzie to bardzo duża niewiadoma. Genoa dzięki ostatnim wynikom wyskoczyła ze strefy spadkowej. Następne spotkanie rozegra już w sobotę z Cagliari.

Fot. screen/Youtube