Argentyna – Peru 20.11 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.24 Argentyna - Peru Argentyna wygra obie połowy TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Argentyna – Peru. Eliminacje na mundial w Ameryce Południowej są już w bardzo zaawansowanej fazie. Przed nami 12. kolejka i starcie lidera z drużyną zajmującą przedostatnie miejsce w grupie. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Czy gospodarze odniosą pewne zwycięstwo i zanotują trzy punkty przed własną publicznością? Zapraszam do bukmacherskiej analizy pojedynku.

➡️ Każdy kupon w Betclicu bez podatku! Co to oznacza? Kliknij w poniższy baner, załóż konto i wygrywaj o 14% więcej! ⬅️

Argentyna – Peru – typy bukmacherskie

Zapowiada się wyjątkowo emocjonujące starcie w ramach 12. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata w strefie Ameryki Południowej. Argentyna zmierzy się z Peru, a pytanie, które nasuwa się kibicom, brzmi: czy aktualni Mistrzowie Świata zdołają się podnieść po niespodziewanej porażce z Paragwajem?

Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 01:00 czasu polskiego. Dla Argentyńczyków to szansa na zmazanie plamy po ostatnim niepowodzeniu, a dla Peruwiańczyków okazja, by pokazać charakter i być może sprawić sensację. Jednak czy drużyna z Peru, która na wyjazdach traci sporo bramek, zdoła nawiązać walkę z jedną z najlepszych reprezentacji świata?

Argentyna, grając na własnym stadionie, jest znana z ofensywnego stylu i skuteczności, co zwiastuje trudne chwile dla obrony rywali. Dla gospodarzy mecz z Peru to doskonała okazja, by nie tylko odbudować morale, ale również zademonstrować swoją siłę przed własnymi kibicami. Historia rywalizacji Argentyny z Peru jest dosyć bogata. Ostatni mecz obie ekipy rozegrały na tegorocznym Copa America, gdzie Albicelestes dosyć pewnie pokonali reprezentację Peru. Mecz odbędzie się w środę 20 listopada o godzinie 01:00. Transmisji ze z tego spotkania niestety nie będzie można obejrzeć w telewizji. Przebieg pojedynku będzie można za to śledzić w aplikacji Flashscore.

Moim zdaniem zobaczymy tu całkowitą dominację ze strony gospodarzy od pierwszych minut. Statystyki oraz historia bezpośrednich spotkań jasno pokazują, że mecze z udziałem tych drużyn zazwyczaj są pod jedno dyktando. Stawiam na to, że ekipa Leo Messiego wygra obie połowy po kursie @2.24 w ofercie legalnego bukmachera Betclic.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Argentyna – Peru

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Argentyna – Peru. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca – tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki Lionel Messi po stronie gospodarzy – @1.70, natomiast w ekipie gości Alex Valera po kursie @8.50.

Mecze eliminacji do MŚ bywają ciekawe i emocjonujące, nie brakuje w nich ostrej walki. Tutaj faworyt do zdobycia trzech punktów może być tylko jeden, ale goście z pewnością zostawią sporo serca na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Mecze bezpośrednie Argentyna – Peru

Gospodarze w ostatnich pięciu meczach zanotowali dwie porażki, dwa zwycięstwa i remis

Peru ostatni raz z tym rywalem wygrało prawie trzydzieści lat temu

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach między tymi ekipami ani razu nie zanotowano BTTS

Przewidywane składy Argentyna – Peru

Argentyna : Armani; Montiel, Otamendi, Pezzella, Acuna; Mac Allister, Rodriguez, Palacios; Di Maria, Lautaro Martinez, Garnacho

: Armani; Montiel, Otamendi, Pezzella, Acuna; Mac Allister, Rodriguez, Palacios; Di Maria, Lautaro Martinez, Garnacho Peru: Gallese; Santamaria, Zambrano, Callens; Polo, Pena, Cartagena, Quispe, Lopez; Lapadula, Flores

Fot. PressFocus