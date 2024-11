Niedawno ten stadion gościł mecze Ligue 1. Dziś to ruina

Jeszcze w 2021 roku Stade des Costières gościł mecze Ligue 1. Na ten obiekt przyjeżdżały tuzy francuskiej piłki na czele z PSG, w którym grali wówczas m.in. Kylian Mbappe, czy Neymar. Nimes Olympique opuścił ten stadion pod koniec 2022 roku, ale nie został on zburzony. Dziś obiekt ten to jedna wielka ruina, o czym świadczą niedawno opublikowane zdjęcia.

Niedawny obiekt Ligue 1 zamieniony w ruinę

W 1989 roku Nimes Olympique przeniósł się na Stade des Costières. Obiekt ten był świadkiem awansów klubu do Ligue 1 w 1991 roku i powrotu do elity po 25 latach w 2018 roku, ale także upadku w 2004 roku i powrotu do profesjonalnej piłki w 2008 roku. Ostatni pobyt czterokrotnych wicemistrzów Francji w ekstraklasie trwał trzy lata. Na Stade des Costières znów przyjeżdżały czołowe drużyny z kraju, na czele z PSG, które miało wówczas w składzie przede wszystkim Kyliana Mbappe i Neymara.

Nimes Olympique spadł z Ligue 1 w 2021 roku, a po dwóch latach zaliczył spadek z Ligue 2. Od tamtego czasu klub bije się o utrzymanie w trzeciej lidze. W trakcie okraszonego spadkiem do Championnat National sezonu 2022/23 Nimes Olympique po 33 latach opuścił Stade des Costières i tymczasowo przeniósł się na Stade des Antonins. Miał być to bowiem ”obiekt przejściowy” na czas przebudowy Stade des Costières. Ta jednak nie ruszyła, bowiem właściciel klubu Rani Assaf jest w konflikcie z władzami miasta.

W 2024 roku władze Nimes podjęły decyzję, że nie będą łożyć na utrzymanie obiektu. Niedawno francuskie media obiegły zdjęcia stadionu, który jeszcze kilka lat temu był świadkiem meczów francuskiej ekstraklasy, a obecnie zamieniony jest w ruinę. Wrastające wszędzie krzaki, zarastająca murawa, zniszczone trybuny, czy tunel prowadzący na boisko – tak obecnie prezentuje się stadion, na którym Nimes Olympique jeszcze nie tak dawno pokonywał m.in. Marsylię, czy jako beniaminek Ligue 1 kończył sezon na dziewiątym miejscu.

Z obecnym obiektem Nimes Olympique – Stade des Antonins również jest niemałe zamieszanie. Budowa ”tymczasowego stadionu” miała rozpocząć się w listopadzie 2021 roku, lecz prace ruszyły dopiero w maju 2022 roku. Na trybunach pierwotnie miało znajdować się ok. 12 tysięcy miejsc, lecz ostatecznie ich liczba została zredukowana do ok. ośmiu tysięcy. Budowa nowego Stade Nemausus w miejsce Stade des Costières pierwotnie miała trwać w latach 2024-26, lecz obecnie nic nie wskazuje, że w ogóle ruszy.

