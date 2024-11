Niesamowita forma popularnego Chińczyka! To legenda serii gier FIFA

Sympatycy gier z serii FIFA z pewnością kojarzą Wu Lei’a. Chińczyk jako wirtualny zawodnik był jedną z gwiazd transmisji na żywo prowadzonych przez Filipa Kulona, znanego szerzej jako „Paris Platynov” co przysporzyło mu wielu fanów nad Wisłą. Doświadczony napastnik był jedynym piłkarzem z Chin grającym na wysokim szczeblu – jako zawodnik Espanyolu. Teraz znów gra w Chinach i jest w życiowej formie.

Chińczyk królem azjatyckich boisk

Wu Lei od najmłodszych lat, bo już od 14 roku życia związany był z drużyną Shanghai Port. Przez lata był jednym z najlepszych obywateli Chin w tamtejszej Chinese Super League. W 2019 roku został najlepszym strzelcem w historii tamtejszych rozgrywek. W końcu, jako 27-latek zdecydował się na transfer do Europy. Na Starym Kontynencie rękę w jego kierunku wyciągnął hiszpański Espanyol.

A właściwie uczynił to chiński właściciel Espanyolu – Chen Yansheng. Kibice „Papużek” nie byli zbyt pozytywnie nastawieni do transferu Chińczyka – na jego prezentacji tłumów nie było. Niezwykle pozytywnie nastawiona do transferu Chińczyka była natomiast klubowa księgowa. W Chinach Wu Lei był niekwestionowaną gwiazdą, a tamtejsi kibice natychmiast „rzucili się” w wir zakupów gadżetów i koszulek hiszpańskiego klubu. Jego debiut w La Liga obejrzało na żywo około 40 milionów Chińczyków.

Espanyol kuł żelazo póki gorące – poprosił La Ligę, by ich mecze rozgrywane były o godzinie 14, aby azjatyccy kibice mogli oglądać poczynania swojego bohatera (w Chinach była to godzina 21). Transfer Wu Lei’a do Espanyolu sprawił, że jego mecze oglądało więcej osób niż mecze Realu Madryt czy FC Barcelony. Hiszpańskich boisk jednak nie zwojował.

W sumie w Hiszpanii spędził niespełna 4 lata i w swoim najlepszym sezonie zdobył osiem bramek w 49 występach. W sierpniu 2022 roku wrócił do Chin i znów stał się gwiazdą rozgrywek. W pierwszym pełnym sezonie Chinese Super League w 30 meczach Wu Lei trafiał do siatki 18 razy, dokładając do tego 11 asyst.

Jeszcze lepiej Wu Lei poradził sobie w dopiero co zakończonym sezonie – napastnik strzelił 34 gole, zaliczył 15 asyst i jako król strzelców ligi poprowadził klub do mistrzostwa Chin. Gdyby tak był kilka lat młodszy, może doczekalibyśmy się drugiej próby w Europie…

fot. screen YouTube/火锅足球 HOTPOT FOOTBALL