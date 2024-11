Fatalna kontuzja piłkarza Leicester City. Wypada z gry do końca sezonu

Fatalnej kontuzji nabawił się piłkarz Leicester City Abdul Fatawu. W trakcie meczu reprezentacji Ghany zerwał więzadła krzyżowe przednie. To oznacza, że wypada z gry do końca sezonu. To zła informacja w kontekście walki „Lisów” o utrzymanie w Premier League.

Leicester City bez Fatawu do końca sezonu

Leicester City wiosną zapewniło sobie powrót do Premier League po roku niebytu. Jasne było, że „Lisy” po powrocie będą raczej walczyć o utrzymanie w angielskiej elicie niż o coś więcej. Na ten moment podopieczni Stevena Coopera zajmują 15. miejsce w tabeli i mają raptem trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, którą na razie otwiera Crystal Palace.

Ostatnio Leicester City miało spory problem z kontuzjami. Przed przerwą na reprezentację większe bądź mniejsze urazy leczyli: Jordan Ayew, Patson Daka, Jamie Vardy, Bobby Decordova-Reid, Jakub Stolarczyk, Ricardo Pereira i Nathaniel Opoku. Teraz, w trakcie ostatniej przerwy na kadrę poważnego urazu nabawił się Abdul Fatawu.

Reprezentant Ghany został zmieniony w przerwie spotkania z Angolą w ramach kwalifikacji do Pucharu Narodów Afryki, które zakończyło się remisem 1:1. Nie zagrał już w ogóle w następnym przegranym meczu 1:2 z Nigrem. Okazało się, że 20-latek zerwał więzadła krzyżowe przednie. To oznacza, że w tym sezonie już nie zagra. Trener Leicester City Steve Copper na konferencji prasowej przed meczem z Chelsea mówił:

Ten uraz wykluczy go z gry do końca sezonu. To prawdziwy cios dla nas, ale przede wszystkim dla niego samego. Jest młodym zawodnikiem, a kontuzja więzadła krzyżowego może wydawać się dość powszechna w świecie futbolu, ale to jednak poważna sprawa – Musimy teraz wspierać go na wszelkie sposoby, aby upewnić się, że rehabilitacja przebiegnie tak dobrze, jak to tylko możliwe. Mamy nadzieję, że wróci jako silniejszy piłkarz i człowiek.

Abdul Fatawu występuje w Leicester City od sierpnia 2023 roku. Na początku był wypożyczony ze Sportingu CP. Ghańczyk był ważną częścią klubu w kontekście walki w poprzednim sezonie o powrót do Premier League. W szczególności wrażenie robiło jego 13 asyst w 40 meczach. Gracz Leicester City przeszedł już operację. Poinformowała o tym Ghańska federacja na swoim oficjalnym profilu na platformie X. Teraz przed nim długa i żmudna rehabilitacja.

Ghana poza PNA

Ghana ostatnio była na ustach wielu ekspertów od afrykańskiego futbolu. Już na poprzednim PNA drugi raz z rzędu nie wyszła z grupy. Teraz po raz pierwszy od 20 lat ta reprezentacja nie zagra na Pucharze Narodów Afryki. To duże zaskoczenie, bowiem to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii tego turnieju. Czterokrotnie sięgnęła po złoto i pod tym względem ustępuje tylko Kamerunowi oraz Egiptowi. Zagrała na aż 24 z 34 dotychczasowych rozegranych edycji tego turnieju. Częściej od Ghany w PNA zagrały jedynie Egipt i WKS.

Ghana straciła szansę na awans do PNA już na kolejkę przed końcem eliminacji. Kadra prowadzona przez Otto Addo doznała wstydliwego remisu na wyjeździe 1:1 z Angolą. Mimo że Sudan został rozbity przez Niger 0:4, to strata Ghany do drugiego Sudanu wynosiła już cztery punkty na kolejkę przed końcem eliminacji. W pięciu dotychczasowych meczach eliminacyjnych Ghana zdobyła tylko trzy punkty, ale nie zanotowała ani jednego zwycięstwa. Co więcej, strzeliła tylko dwa gole i trzy mecze kończyła ”na zero z przodu”.

fot. PressFocus