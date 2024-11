Ta sytuacja jest nie do wytłumaczenia, ale naprawdę się wydarzyła. Bramkarz TP Mazembe, jednego z największych klubów Afryki mającego siedzibę w Demokratycznej Republice Konga, od pewnego czasu gra w tej drużynie… na pozycji napastnika. Suleman Shaibu na dodatek w dwóch meczach strzelił już gole. W piłce nożnej krótka jest droga do bycia bohaterem, a to zdecydowanie niesamowity przypadek.

Bramkarz gwiazdą ataku czołowej drużyny Afryki

Jeszcze kilka tygodni temu Suleman Shaibu był po prostu jednym z bramkarzy TP Mazembe Lubumbashi, jednej z najbardziej znanych drużyn w afrykańskim futbolu. Ten klub to nie jest jakaś „amatorka” – to aż 20-krotny mistrz Demokratycznej Republiki Konga i pięciokrotny zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów (ostatnio w 2015 roku). Karierę zaczynał tam na przykład Dieumerci Mbokani, napastnik znany później z występów w Anderlechcie czy Dynamie Kijów.

O TP Mazembe zrobiło się głośno ostatnio z powodu nietypowej historii. Wszystko z uwagi na problemy kadrowe i brak możliwości przeprowadzania przez klub transferów. 21-letni Shaibu został niejako zmuszony do gry na nieswojej pozycji. Eksperyment co ciekawe… udał się! Shaibu zanotował dwa trafienia z US Panda, a w ostatnim czasie strzelił jedynego gola w meczu z Sanga Balende.

Po meczu z US Pandą bramkarz-napastnik powiedział:

Nikt ode mnie nie oczekiwał bramek, po prostu wyszedłem na boisko zrobić swoją pracę najlepiej jak tylko umiem. Bardzo się cieszę, że strzeliłem dwa gole i pomogłem swojej drużynie wygrać mecz.

TP (Tout Puissant) Mazembe to drużyna, która pięciokrotnie wygrała Ligę Mistrzów w Afryce (w latach 1968-1969 oraz 200, 2010 i 2015). W skali proporcji więc, to tak jakby w Europie na podobne posunięcie zdecydowała się drużyna… FC Barcelony, a w ataku zagrałby Wojciech Szczęsny. Tout Puissant w nazwie klubu znaczy „wszechmocny”/”ten, który ma wielką moc” w znaczeniu religijnym.

Sam zaproponował zmianę

Wszystko zaczęło się od jego chęci. To on sam zaproponował… zamianę w napastnika: – Shaibu powiadomił sztab sportowy, że może pomóc drużynie na pozycji środkowego napastnika. Zaakceptowaliśmy to i doceniliśmy jego podejście – wyjaśniał Alexandre Jurain, asystent trenera TP Mazembe.

Pierwszy trener Alexandre Jurain dodał: – Wypróbowaliśmy go jako zawodnika z pola. Ma predyspozycje na tę pozycję i duży potencjał fizyczny. Pod względem fizycznym jest nawet jednym z najlepszych zawodników w grupie. Potrafi grać przed bramką. Technicznie rzecz biorąc, nie ma czego zazdrościć innym graczom. Shaibu spędził 23 minuty na boisku, ustrzelił dublet i został wybrany zawodnikiem meczu. A później trafił i w kolejnym.

TP Mazembe 26 listopada rozpoczyna swoją przygodę w Lidze Mistrzów CAF, a rywalem będzie drużyna MC Algier z Algierii. W grupie piłkarze z Demokratycznej Republiki Konga spotkają się jeszcze z Al-Hilal Omdurman z Sudanu oraz Young Africans – zespołem z Tanzanii. W głównej fazie walki o klubowe kontynentalne trofeum gra jedynie 16 drużyn (w przeciwieństwie do europejskiej Champions League, gdzie obecnie 36 ekip). Drużyna z Lubumbashi w ostatniej edycji dotarła do półfinału rozgrywek.

Fot. YouTube screen