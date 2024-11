Omonia – Legia Warszawa: Typy bukmacherskie 28.11

Podstawowe informacje o meczu Omonia – Legia Warszawa:

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 28 listopada 21:00

Stadion: Neo GSP Stadium

Omonia – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Omonia – Legia Warszawa – wygrana Legii Warszawa

W Ekstraklasie Legia Warszawa miała trudności na początku sezonu, ale w ostatnich siedmiu kolejkach doznała tylko jednej porażki. Kibice liczą na jeszcze lepszą formę drużyny w europejskich pucharach. Po trzech meczach Legia ma na koncie komplet punktów i imponujący bilans bramkowy 8:0. W pierwszej edycji Ligi Konferencji z nowymi zasadami zajmuje sensacyjne drugie miejsce. Teraz czas na mecz wyjazdowy na Cyprze, gdzie zmierzy się z Omonią Nikozja.

Drużyna gospodarzy wyróżnia się solidną defensywą, której przeciwnicy często nie potrafią sforsować. Jednak Legia dysponuje silną ofensywą, co daje jej szanse na przełamanie obrony rywali. Ostatnio trafiać do siatki zaczął wreszcie Marc Gual – robił to w trzech meczach z rzędu. Omonia to rywal, którego Legia powinna pokonać w drodze po komplet zwycięstw w Lidze Konferencji. Legia dysponuje większą jakością piłkarską, dlatego stawiamy na wygraną Polaków, ale prezentujemy też trzy alternatywne typy – choćby na bramki, bo Legia ostatnio sporo ich traci.

Warto dodać, że w Omonii gra dwóch Polaków – Mariusz Stępiński oraz Mateusz Musiałowski. Pobyt tego drugiego, wielkiego talentu Liverpoolu, jest narazie gigantycznym rozczarowaniem – ławka, kontuzja, ławka i zaledwie dwa mecze rozegrane – to jego rzeczywistość.

Typy na mecz Omonia – Legia Warszawa

Wygrana Legii Warszawa @2.75

Obie drużyny strzelą gola @1.68

Powyżej 9.5 rzutów rożnych @2.09

Omonia – Legia Warszawa: Statystyki i obecna forma

Forma Omonii

Omonia rozpoczęła fazę grupową Ligi Konferencji UEFA 2024/25 od imponującego zwycięstwa 4:0 nad Víkingurem Reykjavík, jednak później doznała dwóch porażek na wyjeździe – z Hearts i Gentem – nie zdobywając przy tym ani jednej bramki. Nic więc dziwnego, że drużyna z Cypru z nadzieją wraca na własny stadion, gdzie zmierzy się z rozpędzoną Legią. W listopadzie 2024 roku zespół prowadzony przez Valdasa Dambrauskasa przystępuje do starcia z Legią w dobrej formie po dwóch emocjonujących zwycięstwach na krajowym podwórku, w których padło aż 12 bramek (5:3 i 3:1). Takie wyniki z pewnością podsycają oczekiwania kibiców na kolejne widowisko i zachęcają do postawienia na jakiś over bramek.

Forma Legii Warszawa

Podobnie ekscytująco prezentują się ostatnie mecze Legii. W dwóch poprzednich spotkaniach tej drużyny również padło łącznie 12 goli. Choć „Wojskowi” musieli uznać wyższość Lecha Poznań, przegrywając na wyjeździe 2:5, szybko wrócili na zwycięską ścieżkę, pokonując Cracovię, choć najedli się strachu w końcówce. Legia może pochwalić się siedmioma zwycięstwami w ostatnich ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Imponuje także formą w Lidze Konferencji. Po rozpoczęciu rywalizacji w drugiej rundzie kwalifikacyjnej wygrała osiem z dziewięciu rozegranych meczów (remisując raz, 1:1 w połowie sierpnia). Od tego czasu to pięć kolejnych zwycięstw, a w fazie grupowej pozostają jedną z sześciu drużyn z kompletem punktów. Co więcej, jako jedyni nie stracili jeszcze bramki w tych rozgrywkach, co podkreśla ich wyjątkową dyspozycję.

Historia spotkań Omonia – Legia Warszawa

Będzie to drugie spotkanie tych drużyn w historii. W pierwszym meczu, rozegranym w sierpniu 2020 roku, górą była Omonia, która pokonała Legię w Warszawie 2:0 po dogrywce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów UEFA.

Legia Warszawa – Omonia 0:2 26.08.2020

Przewidywane składy Omonia – Legia Warszawa

Omonia: Fabiano, Panagiotou, Lang, Adamou, Khammas, Simic, Charalampous, Gandelman, Maric, Erakovic, Kakoullis

Legia Warszawa: Kobylak, Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre, Kapustka, Augustyniak, Morishita, Chodyna, Gual, Luquinhas

Kontuzje i absencje zawodników Omonia – Legia Warszawa

Omonia: –

Legia Warszawa: Elitim, Tobiasz, Oyedele

Sędzia w spotkaniu Omonia – Legia Warszawa

Radoslav Gidzhenov poprowadzi ten mecz. W aktualnym sezonie Ligi Konferencji sędziował dwa spotkania w których łącznie pokazał siedem żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Omonia – Legia Warszawa?

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 2 w telewizji. Spotkanie będzie również można oglądać za pośrednictwem Internetu na Polsat Box Go.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Czwartkowe starcie Omonii z Legią w Lidze Konferencji zapowiada się niezwykle ciekawie. Kursy bukmacherskie wskazują na wyrównane starcie, w którym o ostatecznym wyniku może zadecydować jedna bramka. My jednak skłaniamy się bardziej w stronę wygranej warszawskiej Legii, ponieważ w tym sezonie ewidentnie Polakom dobrze wiedze się na arenie międzynarodowej. Czas zgarnąć kolejne trzy punkty do tabeli Ligi Konferencji.

Fot. PressFocus