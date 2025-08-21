NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Liga Europy / Lech Poznań – Genk – 21.08 – typy i zapowiedź

Lech Poznań – Genk – 21.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 21 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Genk

  • Rozgrywki: Eliminacje Ligi Europy
  • Data i godzina: 21 sierpnia, 20:30
  • Stadion: Enea Stadion, Poznań


Przy Bułgarskiej Kolejorz stanie przed trudnym zadaniem w ostatniej fazie eliminacyjnej Ligi Europy. Rywalem piłkarzy z Poznania będzie belgijski KRC Genk, drużyna o uznanej marce w Europie, co roku walczącą na europejskim poziomie. Dla Lecha, który przeżywa kryzys związany z kontuzjami podstawowych zawodników i notuje serię rozczarowujących wyników w lidze, to starcie jest szansą na przełamanie i odzyskanie zaufania kibiców. Belgowie przyjeżdżają do Poznania w roli faworyta, jednak także mają swoje problemy związane z nierówną grą. Kto okaże się lepszy w pojedynku dwóch drużyn szukających formy? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Genk.

Lech Poznań – Genk – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Genk: BTTS

Analizując potencjalny przebieg spotkania, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że kibice przy Bułgarskiej będą świadkami bramek po obu stronach. Głównym typem na ten mecz jest więc to, że obie drużyny strzelą gola. Lech zmaga się z prawdziwą plagą kontuzji, która dziesiątkuje zarówno zawodników ofensywnych, jak i prawą obronę. Braki kluczowych zawodników sprawiają, że o zachowanie czystego konta przeciwko tak silnemu rywalowi będzie niezwykle trudno. Z drugiej strony, siłą Kolejorza pozostaje atak, gdzie niezmiennie błyszczy Mikael Ishak.

Genk, choć na papierze wygląda imponująco, kiepsko wszedł w nowy sezon, notując w lidze belgijskiej rozczarowujące wyniki. Wydaje się, że to właśnie tutaj Lech powinien wypatrywać swoich szans i wykorzystać dołek formy swojego rywala. Myślę, że spotkanie otworzy się przede wszystkim w drugiej połowie, gdyż z upływem minut obie drużyny będą musiały podjąć większe ryzyko w poszukiwaniu zaliczki przed rewanżem.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Genk

  • BTTS @1.56
  • powyżej 1,5 bramki w 2. połowie @1.87
  • Lech Poznań strzeli gola i wykona powyżej 3.5 rzutów rożnych @1.70

Lech Poznań – Genk – zapowiedź meczu

  • Forma Lecha

Kolejorz kiepsko rozpoczął obecny sezon, a gdy wszystko miało wrócić na właściwie tory, kolejni zawodnicy zaczęli wypadać z powodu kontuzji. Na start Ekstraklasy podopieczni trenera Frederiksena odnieśli porażkę z Cracovią, po której przyszła seria czterech zwycięstw. Gdy wydawało się, że Lech ustabilizował swoją grę, rozpoczęła się seria trzech kolejnych spotkań bez zwycięstwa. Obecnie drużyna stara się ustabilizować swoją grę pomimo braku kilku kluczowych graczy oraz uporządkować grę w obronie.

  • Forma Genk

Belgowie także nie znajdują się obecnie w najlepsze dyspozycji. Do tej pory rozegrali cztery spotkania ligowe, które rozpoczęli od serii trzech meczów bez zwycięstwa. Kolejno przegrali z Club Brugge 1:2, zremisowali 1:1 z Antwerpią i przegrali 1:2 ze Standardem Liege. Jak widać, nie były to straty punktów ze słabymi przeciwnikami. Jedyne jak dotąd zwycięstwo odnieśli w miniony piątek z OH Leuven 2:1.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Genk

Mecz Lech Poznań – Genk będzie można zobaczyć na antenie TVP 2

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Genk

  • Lech: Mrozek – Moutinho, Skrzypczak, Milic, Gurgul – Thordarson, Jagiełło – Bengtsson, Palma, Lisman – Ishak
  • Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smers, Ditu – Bangoura, Heynen – Steuckers, Karetsas, Sor – Oh

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Genk

  • Lech nie wygrał od trzech meczów.
  • Genk zdobywał bramkę w każdym wyjazdowym meczu sezonu.
  • Gospodarze z sześciu meczów u siebie w tym sezonie, wygrali tylko dwa.

fot. Press Focus, Paweł Jaskółka

