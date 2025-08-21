NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Strona Główna / Liga Konferencji / Hibernian – Legia – 21.08 – typy i zapowiedź

Hibernian – Legia – 21.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 21 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Hibernian – Legia

  • Rozgrywki: Eliminacje Ligi Konferencji
  • Data i godzina: 21 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Easter Road, Edynburg


Po bolesnym rozstaniu z Ligą Europy, piłkarze Legii stają przed szansą na poprawę nastrojów i awans do Ligi Konferencji. Na ich drodze staje szkocki Hibernian, a pierwsza część tej rywalizacji rozegra się w Edynburgu. Mecz na Easter Road zapowiada się jako ciężka przeprawa dla podopiecznych Edwarda Iordanescu, którzy muszą udowodnić, że potrafią podnieść się po niedawnych niepowodzeniach. Szkockie zespoły słyną z fizycznego, nieustępliwego stylu gry co dodatkowo może sprawić trudność gościom. Mimo wszystko Legia, bogatsza o europejskie doświadczenie z poprzedniego sezonu, nie stoi na straconej pozycji i leci do Szkocji z jasnym celem, którym jest wywiezienie wyniku stawiającego ją w lepszej sytuacji. Czy ten plan się powiedzie? Sprawdź typy na mecz Hibernian – Legia.

Hibernian– Legia – typy bukmacherskie

Hibernian – Legia: BTTS

Spodziewam się otwartego spotkania, w którym obie drużyny będą chciały zaznaczyć swoją obecność od pierwszych minut, dlatego głównym typem na ten mecz jest BTTS. Siłą napędową gospodarzy jest ich skuteczna gra w ataku, co potwierdza statystyka, mówiąca o zdobyciu w pięciu kolejnych meczach co najmniej dwóch bramek. Jednocześnie ich defensywa nie jest monolitem, co pokazał mecz z Partizanem Belgrad, w którym stracili u siebie aż trzy gole. Nie przeszkodziło to jednak w awansie.

Legia w ostatnich tygodniach nie zachwyca stabilnością, wygrywając zaledwie dwa z pięciu ostatnich spotkań. Jednakże, mimo nierównej formy, ofensywa Wojskowych regularnie zdaje egzamin na obcych stadionach. Legia zdobyła sześć bramek w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, co udowadnia, że potrafi stwarzać zagrożenie i znajdować drogę do siatki poza Warszawą.

Połączenie regularnie strzelającego Hibernian z potrafiącą zdobywać bramki na wyjazdach Legią sprawia, że scenariusz z bramkami po obu stronach wydaje się niemal pewny. To z kolei prowadzi do kolejnego wniosku, że w meczu padnie powyżej 2,5 gola. Zdolność Legii do strzelania na wyjazdach sugeruje, że i tym razem jej ataki przełożą się na stałe fragmenty gry, co uprawdopodabnia typ łączony: Legia strzeli gola i wykona powyżej 4,5 rzutów rożnych.

Propozycje typów bukmacherskich na Hibernian – Legia

  • BTTS @1.67
  • powyżej 2,5 bramki @1.79
  • Legia strzeli gola i wykona powyżej 4,5 rzutów rożnych @1.75

Hibernian – Legia – zapowiedź meczu

  • Forma Hibernian

Szkoci rozpoczęli nowy sezon od odpadnięcia po dogrywce w dwumeczu z Midtjylland. Kolejne spotkania gwarantowały jednak emocje i bramki. Do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansowali po trudnym dwumeczu z Partizanem Belgrad, wygrywając 2:0 na wyjeździe i przegrywając 2:3 u siebie po dogrywce. Również w lidze prezentują się solidnie, notując wyjazdowe zwycięstwo 2:1 z Dundee oraz domowy remis 2:2 z Kilmarnock. Ostatni pucharowy triumf 2:0 nad Livingston potwierdza dobrą dyspozycję.

  • Forma Legii

Gra Legii jest niestabilna i stanowi duży znak zapytania. Wojskowi pożegnali się z marzeniami o Lidze Europy po dwumeczu z cypryjskim AEK Larnaka, w którym przegrali na wyjeździe aż 1:4, by w rewanżu odnieść niewystarczające zwycięstwo 2:1. W Ekstraklasie również przeplata dobre mecze, jak wygrana 3:1 z GKS Katowice, ze słabszymi, czego dowodem jest ostatnia ligowa porażka 0:1 z Wisłą Płock. Ofensywa Legii potrafi zdobywać bramki, ale defensywa ma kłopoty z zachowaniem czystego konta.

Gdzie oglądać mecz Hibernian – Legia

Mecz Hibernian – Legia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2.

Przewidywane składy na mecz Hibernian – Legia

  • Hibernian: Smith – Bushiri, O’Hora, Iredale – Cadden, Levitt, Mulligan, Obita – Boyle, McGrath, Bowie
  • Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Biczachczjan, Augustyniak, Kapustka – Morishita, Rajović, Nsame

Statystyki na typy bukmacherskie Hibernian – Legia

  • Hibernian w pięciu ostatnich meczach z rzędu zdobywał co najmniej dwie bramki.
  • Legia wygrała dwa z ostatnich pięciu meczów.
  • Legia zdobyła sześć bramek w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych.
