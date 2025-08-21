Hibernian – Legia – 21.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Hibernian – Legia

Rozgrywki: Eliminacje Ligi Konferencji

Data i godzina: 21 sierpnia, 21:00

Stadion: Easter Road, Edynburg



Po bolesnym rozstaniu z Ligą Europy, piłkarze Legii stają przed szansą na poprawę nastrojów i awans do Ligi Konferencji. Na ich drodze staje szkocki Hibernian, a pierwsza część tej rywalizacji rozegra się w Edynburgu. Mecz na Easter Road zapowiada się jako ciężka przeprawa dla podopiecznych Edwarda Iordanescu, którzy muszą udowodnić, że potrafią podnieść się po niedawnych niepowodzeniach. Szkockie zespoły słyną z fizycznego, nieustępliwego stylu gry co dodatkowo może sprawić trudność gościom. Mimo wszystko Legia, bogatsza o europejskie doświadczenie z poprzedniego sezonu, nie stoi na straconej pozycji i leci do Szkocji z jasnym celem, którym jest wywiezienie wyniku stawiającego ją w lepszej sytuacji. Czy ten plan się powiedzie? Sprawdź typy na mecz Hibernian – Legia.

Hibernian– Legia – typy bukmacherskie

Hibernian – Legia: BTTS

Propozycje typów bukmacherskich na Hibernian – Legia

BTTS @1.67

powyżej 2,5 bramki @1.79

Legia strzeli gola i wykona powyżej 4,5 rzutów rożnych @1.75

Hibernian – Legia – zapowiedź meczu

Forma Hibernian

Szkoci rozpoczęli nowy sezon od odpadnięcia po dogrywce w dwumeczu z Midtjylland. Kolejne spotkania gwarantowały jednak emocje i bramki. Do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansowali po trudnym dwumeczu z Partizanem Belgrad, wygrywając 2:0 na wyjeździe i przegrywając 2:3 u siebie po dogrywce. Również w lidze prezentują się solidnie, notując wyjazdowe zwycięstwo 2:1 z Dundee oraz domowy remis 2:2 z Kilmarnock. Ostatni pucharowy triumf 2:0 nad Livingston potwierdza dobrą dyspozycję.