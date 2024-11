Trener wyleciał. Trudna sytuacja byłego klubu Kamila Grosickiego

Hull City, a więc klub kojarzony przez polskich kibiców głównie ze względu na Kamila Grosickiego, nie przeżywa zbyt dobrego okresu. W ostatnim sezonie wręcz otarli się o baraże o awans do angielskiej ekstraklasy, a teraz są po drugiej stronie tabeli, w strefie spadkowej. Zarząd zdecydował się na zwolnienie Tima Waltera, który poprowadził zespół przez jedynie 18 spotkań. Przed „Tygrysami” trudny okres w lidze.

Wielki spadek formy byłego klubu Grosickiego

W ostatnim sezonie Hull City do samego końca walczyło o miejsce w barażach o awans do Premier League. Szczególnie, że w swoich ostatnich występach tamtego sezonu punkty dość mocno potraciło Norwich, jednak „The Tigers” nie były w stanie wykorzystać potknięcia rywala, kończąc ostatecznie na siódmym miejscu zmagania w rozgrywkach 2023/24. Choć Liam Rosenior sprawił, że po dwóch słabszych sezonach Hull City zbliżyło się jakkolwiek do baraży. Końcem 2023 roku podpisał też nową umowę z klubem, by już w maju zostać zwolnionym.

Właściciel Acun Llicali stwierdził, iż musiał podjąć takową decyzję ze względu na styl gry zespołu. Wówczas władze klubu zdecydowały się podpisać umowę z niemieckim szkoleniowcem – Timem Walterem. Przed pracą w Anglii 49-latek najdłużej prowadził zespół HSV – przez 103 spotkania. Nie był on jednak w stanie wprowadzić tego klubu ponownie do pierwszej Bundesligi. 1 lipca 2024 roku oficjalnie został ogłoszony nowym trenerem „Tygrysów”. Jednak chyba nieco inaczej wymarzył sobie swój pobyt na Wyspach Brytyjskich.

Zwolniony po… 18 spotkaniach

Wcześniej właścicielowi Hull City mógł się nie podobać styl. Teraz nie może mu się podobać praktycznie nic, co jest związane z grą jego klubu. W aktualnym sezonie Championship po 17 kolejkach Hull ma na koncie jedynie 15 punktów. Odnotowali tylko trzy zwycięstwa, sześć remisów oraz osiem porażek. Co więcej, ostatnie ligowe zwycięstwo miało miejsce 1 października, a od tamtej pory „Tygrysy” zanotowały serię ośmiu meczów bez wygranej. Po zaledwie 149 dniach zdecydowano się więc na zwolnienie Waltera.

Łącznie poprowadził drużynę tylko 18 spotkaniach. Teraz jego obowiązki przejął asystent Andy Dawson. Przed sezonem odeszło kilku kluczowych zawodników, w tym m.in. Jaden Philogene, czy też Jacob Greaves. Dodatkowo, niespodziewana zmiana na stanowisku trenera – to wszystko nie mogło się udać. W ostatnim sezonie do samego końca Hull walczyło o strefę barażową. Jeśli w aktualnych rozgrywkach nic się nie zmieni, do samego końca będzie walka, ale o utrzymanie w Championship.

Fot. screen/Youtube