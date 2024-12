Legenda Premier League zagra przeciwko… swojemu synowi?

Jeden z weteranów angielskiej Premier League – Ashley Young ma szansę wystąpić przeciwko swojemu synowi. Jego Everton wylosował bowiem w III rundzie Pucharu Anglii Peterborough, którego piłkarzem od kilku miesięcy jest Tyler Young. 18-latek zaliczył już nawet debiut w pierwszym zespole.

Syn legendy Premier League poszedł w ślady ojca

W poniedziałek 2 grudnia odbyło się losowanie III rundy Pucharu Anglii. Od tej fazy rozgrywek do rywalizacji przystępują drużyny z Championship i Premier League. Naturalnie więc na początku stycznia 2025 roku zmagania w FA Cup rozpocznie Everton. Od ponad roku piłkarzem ”The Toffees” jest Ashley Young i mimo nieuchronnie zbliżających się 40. urodzin jest kluczową postacią zespołu z Goodison Park.

Tuż przed jego 21. urodzinami – w czerwcu 2006 roku urodził mu się syn Tyler. Młody Young poszedł w ślady ojca, bowiem również został piłkarzem. Już jako ośmiolatek trafił do akademii Arsenalu, a w 2024 roku opuścił ją po dekadzie na rzecz Peterborough. Tyler nie gra jednak na tej samej pozycji, co jego ojciec, bowiem występuje on w środku pola. Ashley Young jest natomiast znany z gry na bokach obrony, tudzież na wahadle czy boku pomocy.

13 sierpnia po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej seniorskiego zespołu Peterborough. Jednak debiut zaliczył dopiero dwa miesiące później – w meczu EFL Trophy, czyli rozgrywek dla drużyn z League One, League Two i Premier League 2. Rozegrał 27 minut w wygranym 2:0 meczu ze Stevenage. W październiku jeszcze dwa razy znalazł się w kadrze meczowej pierwszego zespołu Peterborough, ale nie zaliczył jeszcze debiutu w League One.

Niedługo mogą zagrać przeciwko sobie

– Poczucie dumy nie wystarczy, żeby wyjaśnić Tobie ten moment. Gratulacje Synu z powodu Twojego debiutu i mam nadzieję na wiele, wiele więcej w przyszłości – napisał po debiucie swojego syna w seniorskiej piłce Ashley Young.

Już na początku stycznia 2025 roku może dojść do niecodziennej rzeczy. W poniedziałek 2 grudnia odbyło się losowanie III rundy FA Cup. Na Goodison Park przyjedzie Peterborough, a więc Tyler może stanąć na przeciw swojego ojca. ”WOW, sny mogą się spełnić. #Ciarki #YoungvsYoung” – napisał Ashley Young na swoim oficjalnym koncie na portalu X (dawniej Twitter)

III runda Pucharu Anglii, czyli de facto pierwsza dla drużyn z Premier League i Championship, rozpocznie się 11 stycznia. Peterborough jako trzecioligowiec musiało przejść wcześniej dwa szczeble, by dotrzeć do tego etapu FA Cup. W pierwszej rundzie ”The Posh” pokonali na wyjeździe 4:2 czwartoligowe Newport County, a w drugiej rundzie po wygranej 4:3 w szalonym meczu wyeliminowali inną drużynę występującą w League Two – Notts County.