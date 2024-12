Raków Częstochowa – Motor Lublin – Typy bukmacherskie 07.12

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Motor Lublin



Rozgrywki: Ekstraklasa

Data i godzina: 7 grudnia 20:15

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków

Raków Częstochowa – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Patrząc na dyspozycję obu drużyn to szykuje nam się wyrównane widowisko! Raków Częstochowa po powrocie Marka Papszuna za stery można powiedzieć, że się odbudował i w efekcie jest wiceliderem Ekstraklasy. Do tej pory przegrali tylko dwa mecze, najmniej w całej stawce: 0:1 z Cracovią oraz 0:1 z Piastem Gliwice. W obu przypadkach spotkania odbyły się jeszcze w wakacje, także zespół z Częstochowy niepokonany od kilku miesięcy. W ostatnim meczu domowym nie wypadli najlepiej, bo tylko zremisowali 1:1 z Koroną Kielce, a później na wyjeździe wygrali po heroicznym meczu 3:2 z Widzewem Łódź. Jak widać, obrona ostatnio szwankuje i tracą regularnie bramki, a możemy do tego dołożyć także pojedynek z Jagiellonią Białystok i remis 2:2.

Motor Lublin jest beniaminkiem, który co roku zaliczał awans o klasę wyżej. Początek był średni w ich wykonaniu, bo wygrali tylko z Lechią Gdańsk oraz Górnikiem Zabrze, w międzyczasie remisowali z Koroną Kielce czy Puszczą Niepołomice, natomiast końcówka września to jakaś metamorfoza w ich wykonaniu: zwycięstwo ze Śląskiem przed własną publicznością 2:1, a potem przy Bułgarskiej w Poznaniu z Lechem, czyli liderem rozgrywek. Potem przytrafiły się dwie porażki, ale szybko wrócili na zwycięską ścieżkę i aktualnie notują serię czterech kolejnych wygranych!

Typy na mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin



Remis @4.10

Poniżej 2.5 goli @1.91

Obie drużyny strzelą gola @2.12

Raków Częstochowa – Motor Lublin: Statystyki i obecna forma

Forma Rakowa



Raków mimo, że nie przegrywa od kilku miesięcy w Ekstraklasie to na przełomie października i listopada trzy razy remisował: Jagą, Śląskiem oraz Koroną. Trzy ostatnie spotkania kończyli z przynajmniej jedną bramką straconą. Na własnym stadionie legitymują się bilansem 4-2-2. Tylko ze Śląskiem w ostatnich tygodniach nie potrafili strzelić bramki, w reszcie przypadków robili to bez większego problemu.

Forma Motoru

Motor ma naprawdę bardzo udane tygodnie, a wszystko zaczęło się w starciu z Pogonią Szczecin, którą pokonali 4:2. Potem wygrali 3:2 z Piastem Gliwice i 2:1 z Zagłębiem Lubin. W ostatnim meczu skromnie pokonali Radomiaka Radom 1:0. Jak widać strzelają regularnie, ale też zapominają o obronie.

Historia spotkań Raków Częstochowa – Motor Lublin



Mecze bezpośrednie pomiędzy Newcastle, a Liverpoolem na przestrzeni ostatnich lat odbywa się przeważnie na płaszczyźnie ligowej. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 2 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Motor Lublin – Raków Częstochowa 0:2 21.07.2024

Motor Lublin – Raków Częstochowa 0:3 01.03.2024

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa – Motor Lublin



Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Raków Częstochowa. Wyższy kurs bukmacher Betters proponuje na remis oraz zwycięstwo Motoru Lublin w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin.

Wygrana Rakowa – 1.40

Remis – 4.10

Wygrana Motoru – 6.60

Przewidywane składy Raków Częstochowa – Motor Lublin

Raków: Trelowski, Tudor, Arsenić, Rundić, Otieno, Berggren, Koczerhin, Jean Carlos, Ameyaw, Diaz, Lopez.

Trelowski, Tudor, Arsenić, Rundić, Otieno, Berggren, Koczerhin, Jean Carlos, Ameyaw, Diaz, Lopez. Motor: Rosa – Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki, Wolski, Samper, Caliskaner, Król, Mraz, Ceglarz.

Kontuzje i absencje zawodników Raków Częstochowa – Motor Lublin

Po stronie Rakowa kontuzjowani są: Szymon Czyż, Ariel Mosór czy Srdjan Plasvić, natomiast po stronie gości: Ivan Brkić.

Sędzia w spotkaniu Raków Częstochowa – Motor Lublin

Brak danych na ten moment.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin



Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport. Spotkanie będzie również można oglądać za pośrednictwem internetu na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin

Raków Częstochowa jest jednym z faworytów do tytułu mistrzowskiego, rzadko przegrywają (najmniej w lidze), ale zaczęli remisować. Szwankuje także defensywa, która w ostatnich meczach popełniała sporo błędów. Motor Lublin ma swoje pięć minut i wygrywa mecz za meczem. Najcięższy do tej pory na tej zwycięskiej ścieżce rozegrali w weekend przeciwko Radomiakowi. Tutaj nie mają jednak nic do stracenia i będą walczyć kolejne ligowe punkty. Strzelali w ostatnich ośmiu meczach ligowych.

Fot. PressFocus