Klub ze Słowacji do kupienia… w cenie dobrego samochodu

Klub ze Słowacji jakim jest MFK Zemplin Michalovce to częste miejsce wypożyczeń piłkarzy z polskich lig. W ostatnim czasie na wypożyczenie tam udał się Muhamed Sahinović, bramkarz Rakowa Częstochowa. Pojawiła się jednak dość ciekawa informacji z otoczenia tego klubu. Miasto Michalovce chciałoby bowiem w dość okazyjnej cenie pozbyć się 80% udziałów. Cena wywoławcza to nieco ponad 13 tysięcy euro (prawie 56 tysięcy złotych).

Klub ze Słowacji do kupienia w okazyjnej cenie

Drużyna grająca pod tą nazwą od 2006 roku jest aktualnie piątym zespołem słowackiej ekstraklasy. Na sześć kolejek do końca rundy zasadniczej, piłkarze trenera Antona Soltisa mają cztery punkty straty do DAC Dunajskiej Stredy i wciąż nie są pewni gry w grupie mistrzowskiej.

Jednym z ich lokalnych rywali jest Tatran Preszow, na którego kupno chrapkę miał w przeciągu ostatniego roku właściciel Rakowa Michał Świerczewski. Co jest jednak pewne to fakt, że miasto Michalovce zamieszkane przez ponad 35 tysięcy mieszkańców – chce sprzedać większość udziałów w klubie. Dokładnie 80% udziałów – i to za 13 tysięcy euro.

Dlaczego tak tanio?

Kwota ta rodzi pytania i wątpliwości rodzimych dziennikarzy według portalu Sport Aktuality SK. Według stowarzyszenia Nove Michalovce ogłoszenie ze sprzedażą akcji klubu wisi od 10 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta, autorem propozycji jest sam burmistrz Michalovców Miroslav Dufinec. Podmiot można bowiem kupić za równowartość dobrego auta, a zawodnicy wg portalu Transfermarkt warci są łącznie około… 3,7 miliona euro. W najbardziej wysuniętym na wschód zespole Słowacji dzieje się właśnie coś niedobrego.

Według informacji Milana Kaplana z ww. stowarzyszenia – Dufinec zdecydował się na sprzedaż bezpośrednio konkretnemu nabywcy Ivanowi Gondorowi z miejscowości Humenne wspomniane 80% akcji zwykłych klubu za 13 281 euro. Jeszcze przed tym sezonem Ivan Gondor został mianowany dyrektorem generalnym klubu piłkarskiego MFK Zemplín Michalovce (bez przeprowadzenia jakiejkolwiek selekcji), a teraz ma przejąć większościowy pakiet udziałów w klubie wartym miliony euro w majątku materialnym i zawodnikach.

Dufinec z kolei uważa, że Zemplin Michalovce w 2023 roku wyszedł na minusie na kwotę 39 tysięcy euro. Trzeba więc poczekać na rozwój wydarzeń. Brzmi to jak sytuacja rodem z Sosnowca – Rafał Collins przejął władzę nad pionem sportowym kupując jedynie 0,74% akcji drużyny. Krótko potem w sosnowieckim bałaganie doszło do spadku do II ligi i spoliczkowania trenera.

Kilka znanych nazwisk z klubu

Od sezonu 2020/21 Zemplin Michalovce najwyżej sklasyfikowany na koniec sezonu był na dziewiątym miejscu w tabeli – oznacza to wyprzedzenie w ekstraklasie słowackiej jedynie trzech drużyn. Na wiosnę 2024 roku klub o mało nie spadł do drugiej ligi, ale udało się wygrać w dwumeczu baraż o utrzymanie stosunkiem 3:2 z FC Petrzałką. To 10. sezon klubu z Michalovców w ekstraklasie.

Z Polaków oraz graczy Ekstraklasy, którzy grali tutaj w ostatnich latach można wymienić między innymi:

Gerarda Bieszczada

Dawida Kurminowskiego

Tomasza Nawotkę

Vernona De Marco

Michala Siplaka

Miroslava Bożoka

Fot. MFK Zemplin Michalovce