Chorwacki ZNK Osijek wyrzucił ze składu osiem zawodniczek

Chorwacki klub ZNK Osijek poinformował za pośrednictwem swojego oficjalnego serwisu, że kilkutygodniowy spór z piłkarkami w sprawie premii dobiegł końca. W rezultacie do zespołu przywrócono tylko jedną zawodniczkę, podczas gdy osiem innych zostało wyrzuconych na bruk! Piłkarki z Chorwacji nie zgodziły się na tak liche pieniądze w związku z ich udanymi występami kontynentalnymi. Każda z osobna otrzymała raptem… 200 euro nagrody.

Protest piłkarek po meczu Ligi Mistrzyń

Po tym jak żeńska ekipa ZNK Osijek wywalczyła awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzyń UEFA, chorwacki klub miał wypłacić swoim zawodniczkom premię w wysokości około 240 tysięcy euro. Niemniej jednak szefowie nie dotrzymali złożonej obietnicy, albowiem piłkarkom wypłacono jedynie 200 tysięcy, co też doprowadziło do sporu – 10 listopada w meczu ligowym przeciwko ZNK Neretvą Metkovic, aż osiem piłkarek ZNK Osijek odmówiło gry, a wśród nich obecna była reprezentantka Chorwacji – Barbara Zivkovic.

Mimo tak dużego osłabienia, chorwacki zespół zdołał pokonać klub z Metkovic aż 7:0. Spór ciągnął się przez dłuższy czas, po czym z początkiem grudnia poinformowano o jego zakończeniu. Jego finał nie miał jednak pozytywnego zakończenia dla protestujących…

Oprócz wspomnianej wyżej Barbary Zivkovic, w proteście brały udział następujące piłkarki: Izabela Lojna, Ivana Kirilenko, Kristina Nevrkla, Mateja Andrlic, Maja Joscak, Anela Lubina, Mateja Bulut i Ena Pernar. ZNK Osijek postanowił dogadać się tylko z Zivkovic, podczas gdy osiem pozostałych zawodniczek zostało wyrzuconych z drużyny, po tym jak ich kontrakty zostały rozwiązane.

− Miła i pozytywna wiadomość dla naszego ZNK Osijek oraz wszystkich jego fanów i sympatyków z pewnością dotyczy powrotu do kadry narodowej reprezentantki Barbary Zivkovic. Dołączyła do treningów, wystąpiła już w wyjazdowym meczu z Agramem i z pewnością wiosną będzie jedną z najważniejszych zawodniczek drużyny trenera Roberta Spehara. Z drugiej strony klub nie kontynuuje współpracy z ośmioma innymi piłkarkami – są to Mateja Andrlic, Mateja Bulut, Maja Joscak, Izabela Lojna, Anela Lubina, Ivana Kirilenko, Kristina Nevrkla i Ena Pernar – pisze chorwacki klub w swoim oświadczeniu.

Obecnie w chorwackich rozgrywkach żeńskiej piłki trwa dłuższa przerwa, zaś kluby do akcji powrócą dopiero w marcu. Tym samym ZNK Osijek będzie miało sporo czasu na wzmocnienia i „odmłodzenie” składu, co też zostało zawarte w dalszej części oświadczenia.

− Kierownictwo klubu w porozumieniu z szefem sztabu zawodowego Robertem Speharem rozpoczęło pewną zmianę pokoleniową i niezbędne odmłodzenie kadry grającej, ale także jasno wyrażone ambicje, które zawsze związane są z walką o najwyższe cele. Dziewczyny są teraz na wakacjach do 15 stycznia przyszłego roku, kiedy to zbiorą się na początku przygotowań do kontynuacji sezonu, który rozpoczyna się na początku marca. Wcześniej na pewno odbędą się pewne działania w zimowym okresie przejściowym, aby nie tylko uzupełnić, ale i odpowiednio wzmocnić zespół na wszystkie nadchodzące wyzwania – czytamy w oświadczeniu.

To nie jedyna walka o pieniądze osób związanych z chorwackim futbolem w ostatnim czasie. Jeszcze niedawno, legenda tamtejszego futbolu Zvonimir Boban wygrał sprawę w Sądzie Kasacyjnym w Mediolanie z uwagi na bezpodstawne zwolnienie z Milanu ze swojej funkcji na wiosnę 2020 roku.

Fot. ZNK Osijek/ screen YouTube