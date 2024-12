Trener Śląska Wrocław zrezygnował z pracy tuż przed meczem

Związani ze Śląskiem Wrocław dziennikarze poinformowali, że Marcin Dymkowski zrezygnował z prowadzenia pierwszego zespołu. Choć drużyną przy linii bocznej w ostatnich meczach kierował Michał Hetel, Dymkowski widniał w protokołach oraz udzielał się na konferencjach ze względu na uczestnictwo w kursie UEFA Pro. Obaj szkoleniowcy mieli posiadać zupełnie różne wizje prowadzenia zespołu.

Mocna wypowiedź trenera Śląska Wrocław

Wrocławski komentator Canal+Sport Robert Skrzyński dzień przed ligowym meczem Śląska z Lechią na portalu X (dawniej Twitter) napisał: ”Trener Marcin Dymkowski nie pojechał ze Śląskiem na mecz do Gdańska. To choroba czy konferencjoza?”. Po przegranym meczu 1/8 finału Pucharu Polski z Piastem Gliwice szerokim echem odbiła się wypowiedź Dymkowskiego na konferencji prasowej:

– Przed nami dwa bardzo ważne mecze [z Lechią i Radomiakiem]. Chcę, aby piłkarze wierzyli w to, że zdobędziemy sześć punktów, albo chociaż cztery, bo inaczej Śląsk Wrocław spadnie z Ekstraklasy. Chciałbym na dzisiejszym meczu budować przekonanie, że to nie koniec. Chcemy zbudować piłkarzy na ostatnie dwa mecze, bo Śląsk nie może spaść z Ekstraklasy. A jak nie zdobędziemy przynajmniej czterech punktów, to będzie spadek. Wierzę, że damy radę – mówił przed kilkoma dniami.

Podczas konferencji z ust Dymkowskiego często padał zwrot ”decyzja sztabu”. ”Decyzją sztabu” miało być zejście z boiska Sylvestra Jaspera, wystawienie w pierwszym składzie Krzysztofa Kurowskiego, wejście na murawę Łukasza Gersteinsteina zamiast Jehora Matsenki czy pominięcie znów Bukara Ince. Zaczęto spekulować o konflikcie z Michałem Hetelem, który kieruje zespołem przy linii bocznej.

Dymkowski z uwagi na uczestnictwo w kursie UEFA Pro musi być zaś wpisywany do protokołu jako trener oraz ze względu na przepisy to on bierze udział w pomeczowych konferencjach. Z kolei na konferencji przed ligowym meczem z Lechią udział wziął Marcin Hetel i nie zgodził się z opinią drugiego trenera. ”Na konferencji po pucharowym meczu z Piastem trener Marcin Dymkowski wygłaszał swoje opinie. Nie zgadzam się, że jeżeli nie zdobędziemy co najmniej czterech punktów, to będzie praktycznie przesądzony spadek” – mówił.

Media: Marcin Dymkowski zrezygnował z pracy

Oficjalne konto Śląska Wrocław na portalu X odniosło się do wpisu komentatora Canal+Sport. W odpowiedzi napisano: ”Ekstraklasa przychyliła się do prośby klubu, by w związku z chorobą trenera Marcina Dymkowskiego drużynę Śląska w najbliższym spotkaniu formalnie poprowadził trener Michał Hetel. Zespół normalnie przygotowuje się do meczu, by zdobyć bardzo ważne trzy punkty.”

Skrzyński jednak nie uwierzył w tę wersję i odparł ”czyli konferencjoza jednak”. Niedługo później będący blisko klubu dziennikarze – Filip Macuda ze ”sport.pl”, Bartosz Wieczorek z ”TVP Sport” i Filip Trokielewicz z ”Piłki Nożnej” – poinformowali, że Dymkowski nie pojechał z drużyną do Gdańska, bowiem dzień przed wyjazdem zrezygnował z pracy.

– Włodarze Śląska, zwalniając Jacka Magierę, nie mieli absolutnie żadnego planu, co dalej. Z braku laku drużynę powierzono Michałowi Hetelowi i Marcinowi Dymkowskiemu. Wystarczyło kilka tygodni, żeby obaj panowie zaczęli wbijać sobie publicznie szpileczki (…) Jednym z powodów takiej decyzji [rezygnacji] 43-letniego szkoleniowca są – delikatnie mówiąc – nie najlepsze relacje z Michałem Hetelem – pisał na portalu X Filip Trokielewicz.

Po ostatniej ligowej porażce z Puszczą wiadomo już, że Śląsk przerwę zimową spędzi w strefie spadkowej – mimo jednego meczu rozegranego mniej. W najbliższej kolejce Ekstraklasy wicemistrz Polski zagra z również znajdującą się w dramatycznej sytuacji Lechią. Z kolei w sobotę 14 grudnia we Wrocławiu rozegra zaległy mecz z Radomiakiem, który na półmetku sezonu również znajdował się w strefie spadkowej.