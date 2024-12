Real Sociedad – Dynamo Kijów 12.12 – Typy bukmacherskie

Podstawowe informacje o meczu Real Sociedad – Dynamo Kijów



Rozgrywki: Liga Europy

Data i godzina: 12 grudnia 21:00

Stadion: Reale Arena

Real Sociedad – Dynamo Kijów – typy bukmacherskie

Patrząc ogólnie na poczynania Realu Sociedad w europejskich pucharach to nie jest źle, ale stać ich zdecydowanie na więcej. Szczególnie po tym znakomitym sezonie dwa lata temu, gdzie w nagrodę znaleźli się w elitarnej Lidze Mistrzów, ale niczego szczególnego nie pokazali. WLidze Europy zajmują 16. miejsce i mają na swoim koncie dwie wygrane: 2:1 w Izraelu z Maccabi Tel Awiw 2:1, a w ostatniej kolejce już było widać znaczną poprawę, bo pokonali Ajax przed własną publicznością 2:0. Zdecydowanie lepiej mogli się zaprezentować z Anderlechtem czy Pilznem (porażki). W międzyczasie przytrafił się także remis 1:1 z Niceą, ale tutaj nie można mieć większych zastrzeżeń, bo francuski zespół zagrał bardzo dobrze, a dodatkowo na swoim stadionie.

Dynamo Kijów, mówiąc wprost, jest outsiderem i dotychczas… najsłabszym ogniwem w całej stawce, bo zajmuje ostatnią 36. pozycję w tabeli fazy ligowej. Ukraińcy jako jedyni przegrali WSZYSTKIE spotkania, a mało tego strzelili zdobyli jedną bramkę i w każdym z tych pojedynków tracili przynajmniej dwa gole (poza AS Romą 0:1). Niemieckie Hoffenheim czy węgierski Ferencvaros okazywali się zdecydowanie lepsi i pewnie wygrywali z ukraińskim zespołem. Czerwona latarnia? To określenie jak najbardziej do nich pasuje, a tutaj chyba nikt nie ma złudzeń, że zaliczą kolejną porażkę. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że na sytuację w klubie w dużej mierze ma wpływ wojna z Rosją.

Typy na mecz Real Sociedad – Dynamo Kijów

Wygrana Realu Sociedad @1.30

Poniżej 3.5 goli @1.38

Obie drużyny strzelą gola – NIE @1.52

Real Sociedad – Dynamo Kijów: Statystyki i obecna forma

Forma Realu



Real Sociedad złapał przede wszystkim wiatru w żagle na krajowym podwórku, gdzie wygrał aż cztery spotkania z pięciu i awansował już na 6. miejsce w tabeli, a warto przypomnieć, że początek sezonu miał fatalny. W tym czasie wygrał między innymi z Betisem, Sevillą czy FC Barceloną, więc rywalami mocnymi. Ostatni mecz w La Lidze wygrał 3:0 z Leganes, także humory w zespole dopisują. Dodatkowo pokonał Ajax 2:0 w Lidze Europy.

Forma Dynama

Tak jak wspomniałem – to „czerwona latarnia” jeśli chodzi o Ligę Europy, bo jako jedyni przegrali wszystko, a mogą się pochwalić tylko zdobytą jedną bramką. W lidze ukraińskiej są niepokonani, ale tam poziom zdecydowanie jest bardzo niski i nie mają konkurencji, bo kluby są pogrążone w ogromnych kryzysach, ledwo wiążą koniec z końcem z wiadomych względów.

Historia spotkań Real Sociedad – Dynamo Kijów

Obie drużyny do tej pory jeszcze nie grały między sobą w swojej historii, więc to będzie pierwsze starcie bezpośrednie i to od razu w europejskich pucharach.

Kursy bukmacherskie Real Sociedad – Dynamo Kijów



Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Real Sociedad. Wyższy kurs bukmacher Betters proponuje na remis oraz zwycięstwo Dynama Kijów w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Real Sociedad – Dynamo Kijów

Wygrana Realu – 1.30

Remis – 5.60

Wygrana Dynama – 11.00



Przewidywane składy Real Sociedad – Dynamo Kijów

Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Mendez, Sucic, Zubimendi, Gomez, Becker; Oyarzabal

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Mendez, Sucic, Zubimendi, Gomez, Becker; Oyarzabal Dynamo: Bushchan; Bilovar, Popov, Mykhavko; Karavaev, Brazhko, Shaparenko, Vivcharenko; Buyalskyi, Kabayev, Vanat

Kontuzje i absencje zawodników Real Sociedad – Dynamo Kijów

W Realu nie zagra Elustondo (kontuzja kostki), Traore (kontuzja kolana) i Zakharyan (kontuzja kostki). A u gości zabraknie takich piłkarzy: Shepelev (kontuzja kostki) i Yarmolenko (achilles).

Sędzia w spotkaniu Real Sociedad – Dynamo Kijów

Głównym arbitrem tego spotkania będzie Niemiec Harm Ormers. Poprowadził on do tej pory ponad 100 spotkań w niemieckiej Bundeslidze.

Gdzie oglądać mecz Real Sociedad – Dynamo Kijów



Spotkanie będzie można oglądać za pośrednictwem Internetu na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz Real Sociedad – Dynamo Kijów

Real jest tutaj zdecydowanym faworytem, tym bardziej, że jego forma rośnie z meczu na mecz. Dynamo pogrążone w kryzysie, w europejskich pucharach przegrywa wszystko, a ich wąska kadra jest tylko dodatkowym problemem. Bez dwóch zdań Real Sociedad wygra to spotkanie, pokusiłbym się nawet o handicap.

Fot. PressFocus