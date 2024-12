Piłkarz Interu Miami zagra w Premier League. Rekordowy transfer

Poznaliśmy nazwisko czwartego piłkarza, który wraz z początkiem 2025 roku dołączy do Premier League. Brighton za 13 mln euro sprowadziło z Interu Miami Diego Gomeza. Reprezentant Paragwaju został najdrożej sprzedanym piłkarzem w siedmioletniej historii tego klubu.

Z Interu Miami do Premier League

Już od kilku miesięcy wiadomo było, że na początku 2025 roku do Premier League dołączy trzech zawodników. Southampton już zawczasu dokonało transferów Rento Takaoki z japońskiego Nissho Gakuen oraz Wellingtona z Sao Paulo FC. Tottenham zaś zapłacił koreańskiemu Gangwon FC cztery miliony euro za Min-Hyeok Yanga. Jeszcze przed startem zimowego okienka doszło do kolejnego zimowego transferu. Brighton poinformowało, że wraz z dniem 1 stycznia do klubu dołączy reprezentant Paragwaju Diego Gomez.

”Mewy” zapłaciły za 21-letniego środkowego pomocnika 13 mln euro, co czyni go najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Interu Miami. Dotychczasowy rekord transferowy klubu z Florydy dzierżył Gregore, sprzedany na początku 2024 roku do Botafogo za… 2,5 mln euro (kwoty według portalu Transfermarkt). Piłkarzem Interu Miami Gomez był przez półtora roku, bowiem do klubu MLS dołączył w środku sezonu 2023. Dla zespołu z Florydy rozegrał 40 meczów i zdobył w nich po siedem bramek i asyst.

W poprzednim sezonie Gomez miał okazję grać przede wszystkim z Lionelem Messim, ale także m.in. z Luis Suarezem, Sergio Busquetsem czy Jordim Albą. Wraz z Interem wygrał Konferencję Wschodnią z rekordową w sezonie zasadniczym MLS liczbą punktów – 74. W play-offach ”The Herons” jednak rozczarowali, bowiem odpadli już w 1/8 finału. Lepsza w ”trójmeczu” okazała się Atlanta United, która do play-offów dostała się dopiero po barażach, bowiem w sezonie zasadniczym zajęła dopiero dziewiąte miejsce w Konferencji Wschodniej.

Ostatni raz Gomez na boisko wybiegł w połowie listopada przy okazji przerwy reprezentacyjnej. Inter odpadł bowiem z play-offów jeszcze przed listopadową przerwą na kadrę. W październiku zaś Gomez został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca MLS poniżej 22. roku życia. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia br. reprezentował Paragwaj na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wraz z kadrą U23 dotarł na tym turnieju do ćwierćfinału, gdzie Paragwaj przegrał po karnych z Egiptem. Po 120 minutach było 1:1 i to Gomez wpisał się na listę strzelców.

Kontrakt Gomeza z Brighton obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/29. Wydaje się, że 21-latek nie powinien mieć problemów z aklimatyzacją na południu Anglii, bowiem od dwóch lat piłkarzem ”Mew” jest o rok młodszy od niego kolega z kadry Julio Enciso. Obaj zawodnicy są wychowankami klubu ze stolicy Paragwaju Asunción – Clubu Libertad. Oficjalnie piłkarzem Brighton Gomez stanie się 1 stycznia, więc jego debiut może nastąpić już trzy dni później przy okazji domowego meczu Premier League z Arsenalem.

fot. PressFocus