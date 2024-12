Premier League: Kapitan poszarpał się z kolegami. Przeprosił za to zachowanie

Na zakończenie 15. kolejki Premier League Wolverhampton przegrało na wyjeździe z West Hamem 1:2. Po kolejnej porażce swojego zespołu nerwy udzieliły się kapitanowi Wolves Mario Leminie. Gabończyk najpierw poszarpał się z Jarrodem Bowenem, który chciał mu podać rękę, a następnie… posprzeczał się z kolegami z drużyny. W mediach społecznościowych przeprosił za swoje zachowanie.

Kapitan klubu Premier League poszarpał się z rywalem

W ostatnim meczu 15. kolejki Premier League Wolverhampton przegrało na London Stadium z West Hamem 1:2. Zespół Gary’ego O’Neila znajduje się w fatalnej sytuacji. Do bezpiecznej strefy traci już cztery punkty, a 38 straconymi bramkami jest absolutnie najgorszą defensywą ligi. ”Wilki” pierwsze ligowe zwycięstwo odniosły dopiero w 11. kolejce. W następnej serii gier rozbiły na wyjeździe Fulham 4:1 i miały wówczas za sobą najlepszą od przełomu 2023 i 2024 roku serię czterech meczów z rzędu bez porażki.

Po dobrym okresie wszystko wróciło jednak do ”normy”. Wolverhampton przegrało trzy ostatnie mecze i straciło w nich aż 10 bramek. Po ostatniej porażce z West Hamem nerwy udzieliły się kapitanowi Wolves Mario Leminie. Wszystko zaczęło się od szarpaniny z piłkarzem West Hamu Jarrodem Bowen. Lemina zignorował chęć podania ręki przez reprezentanta Anglii. Doszło do szarpaniny, która zakończyła się wzajemnym powaleniem się na ziemię przez zawodników.

Szarpanina także z… kolegami, za którą przeprosił

Zarówno Bowen, jak i Lemina za to zachowanie obejrzeli po żółtej kartce. Koledzy próbowali uspokoić wściekłego Gabończyka, ale oddziałało to na niego wręcz przeciwnie. Nie chciał także podać ręki grającemu z nim Nelsonowi Semedo, a gdy podszedł do niego rodak Portugalczyka Toti Gomes, został odepchnięty. Odepchnięty został także członek sztabu Shaun Derry. 31-latek najwyraźniej zdał sobie sprawę, że przesadził, bowiem gdy emocje już odpadły przeprosił w mediach społecznościowych za swoje zachowanie.

– Chciałbym naprawdę przeprosić wszystkich ludzi, którzy kochają ten klub i kochają piłkę nożną. Nigdy nie chciałem, żeby coś takiego zdarzyło się na boisku. Zawsze byłem w porządku, nawet po porażkach (…) Kocham mój zespół, sztab i ludzi, którzy starają się dla tego klubu jak najlepiej. Będziemy ciężko walczyć, by wyjść z tej sytuacji. Shaun, Ty już wiesz. Będziemy walczyć i walczyć – napisał w relacji na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Między przeprosinami odniósł się także do szarpaniny z Bowenem: „Jeśli coś zostało powiedziane to musisz wiedzieć, że prawda zawsze wyjdzie na jaw. Podałem rękę temu piłkarzowi [Bowenowi] jak robię to zawsze i zostałem poszarpany za koszulkę oraz powalony na ziemię. Po prostu zareagowałem na sytuację, której w ogóle nie spowodowałem”. To o tyle ciekawe słowa, że Bowen po meczu zapewniał, że chciał tylko podać rękę Leminie. Kiedy ten nie zareagował, rzucił w jego kierunku coś, na co Gabończyk nerwowo zareagował.

W najbliższej kolejce Premier League Wolverhampton przed własną publicznością zmierzy się z Ipswich, które również ma na koncie tylko dziewięć punktów, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu znajduje się tuż nad ”Wilkami”. Według angielskich mediów ten mecz ma przesądzić o posadzie Gary’ego O’Neila. Jego zwolnienie byłoby o tyle ciekawe, że został wybrany najlepszym trenerem ligi w listopadzie.

fot. screen Viaplay